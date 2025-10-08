Βασίλης Μπισμπίκης: Διεκόπη η δίκη – Τι ζήτησε η πλευρά του ηθοποιού

Στις 9 το πρωί έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τις φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη.

Η δίκη ξεκίνησε αλλά διεκόπη προκειμένου να κληθεί ο αστυνομικός, ο οποίος είχε σηκώσει το τηλέφωνο για να γίνει η καταγραφή του συμβάντος.

Μάλιστα, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καταγραφικό στο αστυνομικό τμήμα, ζητήθηκε από την πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη να κληθεί ο αστυνομικός προκειμένου να καταθέσει. Επίσης, η πλευρά του ηθοποιού ζήτησε και αναβολή.