Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας – Θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά

Enikos Newsroom

πολιτική

Θοδωρής Δρίτσας ορκωμοσία

Νωρίς το πρωί ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας ο οποίος παίρνει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος παραιτήθηκε από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του.

Ο Θοδωρής Δρίτσας έχει δηλώσει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στην Νέα Αριστερά, η οποία αυξάνει τους βουλευτές της σε 12.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Θοδωρή Δρίτσα να κάθεται στα έδρανα των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και να συνομιλεί με την Μερόπη Τζούφη και την Θεανώ Φωτίου.

Θοδωρής Δρίτσας Μερόπη Τζούφη
Ο Θοδωρής Δρίτσας με την Μερόπη Τζούφη.

 

Θοδωρής Δρίτσας Θεανώ Φωτίου
Ο Θοδωρής Δρίτσας και η Θεανώ Φωτίου.

Θοδωρής Δρίτσας Θεανώ Φωτίου

Παρών στην ορκωμοσία ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Νίκος Βούτσης.

Θοδωρής Δρίτσας Νίκος Βούτσης

Επιπλέον ο Θοδωρής Δρίτσας είχε συνομιλίες και με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, με τον οποίο είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό.

Θοδωρής Δρίτσας Πόπη Τσαπανίδου

Θοδωρής Δρίτσας Πόπη Τσαπανίδου

Κώστας Μπάρκας Θοδωρής Δρίτσας

Κώστας Μπάρκας Θοδωρής Δρίτσας

Κώστας Μπάρκας Θοδωρής Δρίτσας

