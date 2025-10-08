Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας – Θα ανεξαρτητοποιηθεί και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά

Νωρίς το πρωί ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας ο οποίος παίρνει την έδρα του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος παραιτήθηκε από τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά του.

Ο Θοδωρής Δρίτσας έχει δηλώσει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στην Νέα Αριστερά, η οποία αυξάνει τους βουλευτές της σε 12.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τον Θοδωρή Δρίτσα να κάθεται στα έδρανα των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και να συνομιλεί με την Μερόπη Τζούφη και την Θεανώ Φωτίου.

Παρών στην ορκωμοσία ήταν και ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, Νίκος Βούτσης.

Επιπλέον ο Θοδωρής Δρίτσας είχε συνομιλίες και με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, με τον οποίο είχαν έναν θερμό εναγκαλισμό.