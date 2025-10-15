Βουλή: Συνεχίζεται η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας – Ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 έθεσε η Ελληνική Λύση

Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Η ονομαστική ψηφοφορία επί της Αρχής και όλων των άρθρων που θα ζητήσει η ΝΔ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το πρωί της Πέμπτης, πριν από την έναρξη της προ ημερησίας συζήτησης με το άρθρο 142Α του ΚτΒ που έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερώσει για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τις εξελίξεις στο Παλαιστινιακό. Αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία σε επιμέρους άρθρα έχουν προαναγγείλει πως θα καταθέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκτός από τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων έχουν ζητήσει συνολικά 91 βουλευτές να τοποθετηθούν.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, όπως είχε ανακοινώσει χθες στην Ολομέλεια κατά την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης κατέθεσε σειρά νομοθετικών βελτιώσεων σύμφωνα με προτάσεις που έκαναν φορείς και κόμματα.

Η Ελληνική Λύση κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 του νομοσχεδίου για τα «Χρονικά όρια εργασίας», η οποία ξεκίνησε να συζητείται στην Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο 100 του ΚτΒ.

Πηγή: ΑΠΕ

