Ελένη Πετρουλάκη: Γυμνάζεται με την κόρη της σε παραλία της Κρήτης – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελένη Πετρουλάκη με γυμναστική, σωστή διατροφή και κόπο καταφέρνει ακόμα και σήμερα να διατηρεί το σώμα που είχε όταν ήταν πιο μικρή και μέσα από το Instagram θέλει να μας παροτρύνει την κίνηση και την άσκηση που βάλαμε στη ζωή μας το καλοκαίρι να τη συνεχίσουμε και τον χειμώνα.

Ελένη Πετρουλάκη: «Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα, είναι ιστορία» – Το μήνυμά της σε όλες τις γυναίκες

«Η γυμναστική είναι ένας τρόπος να μαθαίνουμε πειθαρχία, να βρίσκουμε τη δύναμη μέσα μας και να δημιουργούμε στιγμές που μένουν. Όταν γυμνάζομαι μαζί με την κόρη μου, δεν χτίζουμε μόνο γερό σώμα∙ χτίζουμε δεσμό, μοιραζόμαστε χαμόγελα και της δείχνω με πράξεις τι σημαίνει να αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου.

Θέλω να κινητοποιήσω κάθε γυναίκα: να θυμηθεί ότι η δύναμή της είναι ανεξάντλητη, ότι αξίζει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και ότι μπορεί να γίνει παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. Η άσκηση είναι ένα δώρο αγάπης σε εμάς και σε όσους αγαπάμε», έγραψε στο Instagram και ανάρτησε ένα βίντεο με απλές ασκήσεις.

