ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει τον βανδαλισμό του γραφείου της Σέβης Βολουδάκη

Τον βανδαλισμό του γραφείου της Σέβης Βολουδάκη καταδικάζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέβης Βολουδάκη. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.

«Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) αποκάλυψε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη από το βήμα της Βουλής, στέλνοντας μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να τη φιμώσουν.

Όπως εξήγησε, οι δράστες έγραψαν συνθήματα ότι «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η Σέβη Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».