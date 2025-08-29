ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει τον βανδαλισμό του γραφείου της Σέβης Βολουδάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

Τον βανδαλισμό του γραφείου της Σέβης Βολουδάκη καταδικάζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Σέβη Βολουδάκη: Βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο της – «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

«Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέβης Βολουδάκη. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.

«Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) αποκάλυψε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη από το βήμα της Βουλής, στέλνοντας μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να τη φιμώσουν.

Όπως εξήγησε, οι δράστες έγραψαν συνθήματα ότι «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η Σέβη Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο

Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά

iOS 26 vs iOS 18: 5 νέα εικονίδια που μπορεί να μην αναγνωρίσετε μετά την ενημέρωση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:15 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Προκόπης Παυλόπουλος: «Η Τουρκία δεν μπορεί να μετέχει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα»

Σε ομιλία του στην Ύδρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΕΙΑ 2025» με θέμα «Το κατά το ...
22:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Νέα Αριστερά: «Πανεπιστήμια-μαϊμού και αξιολόγηση με ChatGPT»

«Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστο...
21:59 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ελληνική Λύση: Την Πυροσβεστική την διώξατε από το χώρο του εγκλήματος των Τεμπών για να μην κάνει έρευνα

«Επειδή δεν επιτρέπουμε σε κανέναν πολιτικό απατεώνα και σε κανέναν πολιτικό εγκληματία να παί...
21:55 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 0,4% των αγροτών έπαιρνε εκατομμύρια – Δηλώθηκαν καλλιέργειες ακόμη και στον βυθό της λίμνης Κερκίνης

Εκτάσεις από λίμνες και δάση δήλωναν επιτήδειοι ως καλλιέργειες και βοσκοτόπια για να λαμβάνου...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix