Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο πρωθυπουργός των Χούθι και το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου σκοτώθηκε» στο τελευταίο πλήγμα στην Υεμένη
Νέες πληροφορίες από την Υεμένη αναφέρουν ότι η χθεσινή επίθεση είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη των Χούθι, με τις ισραηλινές δυνάμεις να εκτιμούν ότι οι συνέπειες ήταν ανεπανόρθωτες.

Υεμένη: Στους 10 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) εκτιμούν ότι «το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι -συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 ακόμη υπουργών- πιθανότατα σκοτώθηκε στην χθεσινή επίθεση στην Υεμένη», μετέδωσε το Channel 12, χωρίς να επικαλεστεί συγκεκριμένες πηγές.


Το ισραηλινό δίκτυο σημειώνει ότι «η εκτίμηση δεν είναι οριστική και οι IDF εργάζονται ακόμη για να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων της επίθεσης».


Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου βρίσκονταν καθ’ οδόν προς τον χώρο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου λίγο πριν την επίθεση και φαίνεται ότι έφτασαν εγκαίρως για την έκρηξη».


