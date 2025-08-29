Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο πρωθυπουργός των Χούθι και το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου σκοτώθηκε» στο τελευταίο πλήγμα στην Υεμένη

Νέες πληροφορίες από την Υεμένη αναφέρουν ότι η χθεσινή επίθεση είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη των Χούθι, με τις ισραηλινές δυνάμεις να εκτιμούν ότι οι συνέπειες ήταν ανεπανόρθωτες.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) εκτιμούν ότι «το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι -συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 ακόμη υπουργών- πιθανότατα σκοτώθηκε στην χθεσινή επίθεση στην Υεμένη», μετέδωσε το Channel 12, χωρίς να επικαλεστεί συγκεκριμένες πηγές.

Boom 💥 Houthi Defense Minister Muhammad al-Atifi and Chief of Staff Muhammad al-Ghamari reportedly eliminated in IDF strikes. pic.twitter.com/omSSVobBMb — M.A. Rothman (@MichaelARothman) August 29, 2025



Το ισραηλινό δίκτυο σημειώνει ότι «η εκτίμηση δεν είναι οριστική και οι IDF εργάζονται ακόμη για να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων της επίθεσης».

The Israel Defense Force currently assesses that in addition to Houthi Minister of Defense, Major General Mohamed al-Atifi, and Chief of General Staff, Major General Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari, the entirety of the Houthi Political Cabinet, including Prime Minister Ahmed… pic.twitter.com/gvbD6XI05v — OSINTdefender (@sentdefender) August 29, 2025



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου βρίσκονταν καθ’ οδόν προς τον χώρο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου λίγο πριν την επίθεση και φαίνεται ότι έφτασαν εγκαίρως για την έκρηξη».

The IDF currently assesses that the entire #Houthis cabinet — including the prime minister and 12 other ministers — were likely killed in yesterday’s strike by #Israel in Yemen, Channel 12 reports without citing any sources.https://t.co/gEaP3AYGNj — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) August 29, 2025



Πηγή: Times of Israel