Μεξικό: Σταρ του TikTok και η οικογένειά της βρέθηκαν δολοφονημένοι σε φορτηγάκι – Ο σύζυγός της ήταν στόχος των καρτέλ

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την κοινότητα της Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό, καθώς μια ανερχόμενη σταρ του TikTok, ο σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα φορτηγάκι, με τις αρχές να εξετάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του άνδρα της ως πιθανό κίνητρο για το φονικό.

Η 32χρονη Esmeralda Ferrer Garibay βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 36χρονο σύζυγό της, Roberto Carlos Gil Licea, τον 13χρονο γιο τους Gael Santiago και την 7 κόρη τους, Regina, σε ένα εγκαταλελειμμένο γκρι Ford στην Γουαδαλαχάρα την περασμένη Παρασκευή, με τις ταυτότητές τους να επιβεβαιώνονται χθες.

🟣 | Antes de ser encontrada sin vida junto con su familia, en una camioneta en #Guadalajara, Esmeralda FG construyó una identidad caracterizada por el contraste entre lo aspiracional y lo cotidiano. Info 📲 https://t.co/Pj2rKr1lpr pic.twitter.com/IKwHSMALYZ — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) August 29, 2025

Οι δραστηριότητες του συζύγου στο στόχαστρο των καρτέλ

Οι αρχές παρέδωσαν τις σορούς στους συγγενείς μόλις τρεις ημέρες μετά τον εντοπισμό του οχήματος.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα για επαγγελματικούς λόγους, ενώ ο Roberto, που εμπορευόταν οχήματα και καλλιεργούσε ντομάτες στην πατρίδα τους στο Μιτσοακάν, θεωρείται ότι ήταν ο κύριος στόχος.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι η δραστηριότητα της Esmeralda στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θεωρείται το κύριο κίνητρο, αλλά οι επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες του συζύγου της φαίνεται να τράβηξαν την προσοχή των διαβόητων καρτέλ του Μεξικού, σύμφωνα με το Infobae.

🚨🆘🇲🇽 | Mexican TikTok influencer Esmeralda Ferrer Garibay and her husband, Roberto Carlos Gil Licea, along with their two children, were found murdered last Friday, their bodies discovered in the back of a Ford Ranger pickup truck in the neighborhood of Gael Santiago and… pic.twitter.com/50G7BZc8mK — Sociedad (@sociedadmedia) August 29, 2025

Οι έρευνες και η προσπάθεια απαγωγής

Η ιχνηλάτηση των διαδρομών του φορτηγού οδήγησε τους ντετέκτιβ σε ένα συνεργείο, όπου βρέθηκαν στοιχεία από σφαίρες και αίμα που συνέδεαν την οικογένεια με τον χώρο, ενισχύοντας τις υποθέσεις ότι μπορεί να είχαν πυροβοληθεί εκεί.

Ο εισαγγελέας Alfonso Gutiérrez Santillán δήλωσε: «Η σκηνή επεξεργάστηκε και οι ερευνητές βρήκαν πολλά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η οικογένεια σκοτώθηκε εκεί. Ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, τα στοιχεία από τις βολίδες και το αίμα σχεδόν σίγουρα επιβεβαιώνουν ότι δολοφονήθηκαν σε εκείνο το σημείο».

Δύο εργαζόμενοι στο συνεργείο, ο Héctor Manuel Valdivia Martínez και ένας άνδρας με το παρατσούκλι «El Chino», κρατήθηκαν για ανάκριση αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης στοιχείων.

Καθώς ο Valdivia Martínez αποχωρούσε από το γραφείο του εισαγγελέα, μια ένοπλη ομάδα προσπάθησε να τον απαγάγει μαζί με δύο ακόμα συγγενείς, τον José Manuel Arredondo Roldán και τον Gary Omar Silva González, οι οποίοι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ ο «El Chino» κατάφερε να διαφύγει.

Η απαγωγή φαίνεται να συνδέεται άμεσα με την ίδια έρευνα για τη δολοφονία της οικογένειας.

Η εισαγγελέας Blanca Trujillo περιέγραψε την ψυχραιμία των δραστών: «Οι έρευνες δείχνουν ότι οι δράστες παρακολουθούσαν την έξοδο για περισσότερες από δύο ώρες. Δεν ήταν άμεση επίθεση – περίμεναν μέχρι να κινηθεί η ομάδα μερικά μέτρα πριν προχωρήσουν στην απαγωγή».

Ανερχόμενο αστέρι του TikTok

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία προσοχή όχι μόνο λόγω της σκληρότητας της, αλλά και επειδή η Esmeralda ήταν ένα ανερχόμενο αστέρι στο διαδίκτυο, ανεβάζοντας διάφορα βίντεο από ταξίδια και lifestyle περιεχόμενο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τραγουδούσε «narcocorridos» – τραγούδια που αναφέρονται σε καρτέλ ναρκωτικών.

Στο TikTok είχε 18.000 followers και περισσότερα από μισό εκατομμύριο likes, ενώ στα βίντεό της εμφανιζόταν με τα παιδιά της και τα σκυλάκια της, καθώς και με πολυτελή αυτοκίνητα.

Ένα από τα πιο γνωστά της βίντεο περιλάμβανε τη φράση: «Πλεονεκτήματα του να έχεις έναν φίλο στο δίκτυο των ναρκωτικών».

Το τελευταίο της βίντεο, που ανέβηκε στις 7 Αυγούστου, ξεπέρασε τις 100.000 προβολές, ενώ άλλα είχαν περισσότερες από 600.000.

Η Γουαδαλαχάρα, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού, έχει γίνει μία από τις πιο βίαιες περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια, αποτελώντας προπύργιο του καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG), ενός από τα πιο ισχυρά και φόβητρα εγκληματικά δίκτυα στον κόσμο.

Απαγωγές, εκτελέσεις και εξαφανίσεις είναι καθημερινά φαινόμενα στην περιοχή, με το CJNG να εμπλέκεται σε αιματηρούς αγώνες για τον έλεγχο εδαφών ενάντια σε αντίπαλους και δυνάμεις ασφαλείας.