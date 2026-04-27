Το «Όραμα Ελπίδας» στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Στην μεγαλύτερη Γιορτή των λουλουδιών, στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, συμμετέχει για μια ακόμα χρονιά το Σωματείο «Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», καλωσορίζοντας την Άνοιξη και χαρίζοντας ελπίδα και ζωή!

Η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς άνοιξε τις πύλες της στο Άλσος Κηφισιάς την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 17 Μαΐου 2026.

Στο πλευρό του Συλλόγου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σημαντικοί σύμμαχοι και υποστηρικτές, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελος Τουρνάς, και ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολητάς, επισκέφθηκαν το περίπτερο του Σωματείου, την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στηρίζοντας με την παρουσία τους τον αγώνα για αύξηση του αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην Ελλάδα.

Τους Υπουργούς και τον Δήμαρχο υποδέχτηκαν η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, κυρία Ινώ Κωνσταντοπούλου, μαζί με την Αντιπρόεδρο του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, κυρία Νούλη Μανώλη, και τους ευχαρίστησαν για την ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη.

Η προσέλευση στο περίπτερο του Συλλόγου τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της Ανθοκομικής Έκθεσης ήταν πραγματικά συγκινητική, αφού εκατοντάδες επισκέπτες το επισκέφθηκαν προκειμένου να ενημερωθούν και να εγγραφούν εθελοντές δότες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» από το 2018 συμμετέχει κάθε χρόνο στην ανοιξιάτικη αυτή διοργάνωση που αποτελεί έναν κορυφαίο θεσμό, αλλά και έναν σπουδαίο σύμμαχο στον αγώνα για την ενημέρωση και αύξηση του αριθμού εθελοντών δοτών μυελού των οστών στην χώρα μας.

Μέσα από την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, έχουν εγγραφεί περισσότεροι 1.500 εθελοντές δότες, εκ των οποίων οι 3 έχουν βρεθεί συμβατοί χαρίζοντας ελπίδα για ζωή στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.

Στελέχη και εθελοντές του Συλλόγου μας, μαζί με συμβατούς δότες αλλά και λήπτες μοσχευμάτων, θα βρίσκονται στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, προκειμένου να ενημερώνουν για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και να εγγράφουν νέους εθελοντές δότες!

Με ανοιξιάτικη διάθεση, υπέροχα χρώματα, μυρωδιές και εκπλήξεις σας περιμένουμε όλους στο περίπτερο του Συλλόγου μας, στην 72η Έκθεση Ανθοκομική Έκθεση να χαρίσουμε ελπίδα και να στείλουμε το πιο αισιόδοξο και δυνατό μήνυμα νίκης της ζωής!

Λίγα λόγια για τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ:

Το Σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα προσφοράς ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», με Ιδρύτρια την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Αυτό που διαφοροποιεί, όμως, τους δύο συλλόγους μεταξύ τους είναι ότι το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» απλώνει τη δράση του όχι μόνο σε παιδιά, αλλά και στους ενήλικες και ιδιαίτερα σε εκείνους που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών και αναζητούν το κατάλληλο μόσχευμα για να ξανακερδίσουν τη ζωή τους.

Μέχρι σήμερα το ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ έχει εγγράψει περισσότερους από 200. 000 εθελοντές δότες μυελού των οστών. Περισσότεροι από 500έχο υν μέχρι σήμερα βρεθεί συμβατοί, χαρίζοντας ελπίδα σε ισάριθμους συνανθρώπους μας.