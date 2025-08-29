Βίντεο: Όχημα «απογειώνεται» και καταλήγει στη θάλασσα – Καρέ καρέ η διάσωση της μεθυσμένης οδηγού

Μια ηλικιωμένη γυναίκα, στη Νέα Ζηλανδία, υπό την επήρεια αλκοόλ οδήγησε το SUV της εκτός προβλήτας και κατέληξε στη θάλασσα, με παρευρισκόμενους να σπεύδουν για να τη σώσουν από το βυθιζόμενο όχημα.

Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας το βράδυ της Τετάρτης στον κεντρικό επιβατικό τερματικό σταθμό του Ματιάτια, στο νησί Γουαϊχέκε.

Το βίντεο δείχνει το ασημί SUV να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να περνάει μέσα από ένα γυάλινο στέγαστρο στάθμευσης ποδηλάτων.

Στη συνέχεια, το όχημα απογειώνεται στιγμιαία στον αέρα πριν πέσει με το μπροστινό μέρος στη θάλασσα. Το αυτοκίνητο αρχικά επιπλέει, με τα φώτα του να αναβοσβήνουν, αλλά στη συνέχεια αρχίζει να γεμίζει νερό.



Τρομοκρατημένοι περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, με μία γυναίκα να κατεβαίνει από σκάλα για να τραβήξει την οδηγό του SUV και άλλους να ρίχνουν σωσίβια στη 73χρονη.

Η οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να αναρριχηθεί στη σκάλα με τη βοήθεια των πολιτών, προτού φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο και της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα, ειδικό σκάφος με γερανό ανέσυρε το όχημα από τον βυθό, το οποίο παραδόθηκε τελικά στην ιδιοκτήτριά του.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στο νησί Γουαϊχέκε, δήλωσε ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε καταναλώσει αλκοόλ.

«Ευτυχώς, η μοναδική επιβάτης του οχήματος κατάφερε να βγει έξω και οδηγήθηκε με τη βοήθεια των πολιτών σε ασφαλές σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η αστυνομία “έκοψε” στην 73χρονη γυναίκα κλήση για υπέρβαση του ορίου αλκοόλ». Όπως σημείωσε, εξετάζεται το ενδεχόμενο να της απαγγελθούν και περαιτέρω κατηγορίες.