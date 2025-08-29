Εβραίοι τουρίστες εκδιώχθηκαν από ταβέρνα της Νάξου: «Μας αποκάλεσαν “Σιωνιστές”» – «Προσπάθησαν να σκίσουν αυτοκόλλητο κατά του Ισραήλ» λέει ο ιδιοκτήτης

Ένταση σημειώθηκε σε ταβέρνα στη Νάξο, όταν μια παρέα Βρετανών Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο δήλωσε ότι εκδιώχθηκε έπειτα από λογομαχία με τον ιδιοκτήτη, που υποστηρίζει την Παλαιστίνη, αναφέρει η Daily Mail.

Η παρέα από το Λονδίνο, αποτελούμενη από τρεις οικογένειες, είχε επιλέξει την ταβέρνα «Αξιώτισσα» για το δείπνο τους.

Η αιτία της αντιπαράθεσης

Η 48χρονη Τζουντ Λομπ έτρωγε μαζί με τον σύζυγό της, Αντριου, και τις δύο έφηβες κόρες τους και δήλωσε ότι αρχικά απολάμβαναν το δείπνο τους.

Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν ένα από τα κορίτσια ανακάλυψε ότι το εσωτερικό της ταβέρνας ήταν γεμάτο με αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων ανέφερε «Μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ».

Μία σερβιτόρα ανέφερε ότι ένα μέλος της παρέας είχε προσπαθήσει να αφαιρέσει κάποιο από τα αυτοκόλλητα ή τις αφίσες και υπενθύμισε στην παρέα ότι αυτό δεν ήταν αποδεκτό, ενώ στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης παρενέβη με έντονο τρόπο.

Το χρονικό της αποχώρησης από την ταβέρνα

Η Λομπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, είπε: «Η σερβιτόρα ήρθε και τη ρώτησα γιατί με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, είχαν επιλέξει αυτό το ένα;».

Σύμφωνα με την ίδια, «Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης μπροστά μου και είπε: “Φύγετε από το εστιατόριό μου”».

«Φώναζε τόσο δυνατά που οι άλλοι πελάτες άκουσαν: “Είναι Σιωνιστές! Σιωνιστές! Φύγετε από το εστιατόριό μου”», πρόσθεσε.

Η παρέα τελικά αποχώρησε, αλλά η λογομαχία συνεχίστηκε. «Καθώς φεύγαμε, μας γιούχαραν άλλοι πελάτες της ταβέρνας», είπε η Λομπ.

«Το πιο άσχημο ήταν ότι χειροκροτούσαν και μας γιούχαραν για να φύγουμε… Δεν μπορούσα να πιστέψω τι συνέβαινε».

Η κορύφωση της έντασης στο πάρκινγκ

Η 50χρονη Νικόλα Γκι, μέλος της ίδιας παρέας, δήλωσε: «Φώναζαν “Σιωνιστές” σε εμάς, και αυτή η δημόσια ταπείνωση ήταν σοκ. Ήταν σαν να είχαμε κίτρινα αστέρια από το Ολοκαύτωμα σφραγισμένα πάνω μας. Έτσι ένιωσα».

Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας ακολούθησε την ομάδα των 13 ατόμων μέχρι το πάρκινγκ της ταβέρνας, μαζί με άλλους πελάτες, φωνάζοντας ότι «σκοτώνουν μωρά» και «στηρίζουν αυτή τη γενοκτονία».

Μερικά από αυτά καταγράφηκαν σε βίντεο από την παρέα που εκδιώχθηκε.


Κατά την αποχώρησή τους, η πόρτα του πάρκινγκ ήταν κλειδωμένη, και οι οικογένειες πλήρωσαν τελικά το λογαριασμό για να μπορέσουν να φύγουν.

Η Γκι δήλωσε: «Σκεφτήκαμε να καλέσουμε την αστυνομία, αλλά φοβόμασταν ότι θα ήταν με το μέρος τους. Θέλαμε απλώς να φύγουμε. Φοβόμουν για την ασφάλειά μας γιατί υπήρχε πολύς θόρυβος και φωνές, και δεν ήξερα αν θα κλιμακωνόταν περισσότερο. Προσπάθησα απλώς να βάλω όλους στο αυτοκίνητο και να φύγουμε».

Η Λομπ συμπλήρωσε ότι το πιο δύσκολο ήταν η επίδραση που είχε το περιστατικό στην κόρη της.

«Μία από τις κόρες μου ήταν πολύ αναστατωμένη και προσπάθησε να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη για τους ομήρους – τον ρώτησε αν ήξερε για τους Άριελ και Κφίρ Μπίμπας. Και δεν ήξερε – είχε άγνοια. Προσπάθησε να του εξηγήσει τι είναι ο Σιωνισμός και πάλι δεν φάνηκε να ξέρει. Δεν τους ενδιέφεραν τα γεγονότα. Όταν τους ρώτησα “γιατί αυτός ο πόλεμος ήταν ο μόνος που τους ενδιέφερε”, δεν μπορούσε να απαντήσει. Περνάμε όλη μας τη ζωή μαθαίνοντας για την ιστορία του αντισημιτισμού, αλλά να συμβαίνει κάτι τέτοιο ήταν φρικτό».

Η Γκι εξέφρασε ανησυχία ότι αυτό μπορεί να γίνει «μια νέα κανονικότητα» για τους Εβραίους όσο συνεχίζεται ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς.

«Έχω φίλους που δημοσιεύουν μίσος για το Ισραήλ συνεχώς, και δεν καταλαβαίνουν ότι πολλά από όσα γράφουν είναι ψευδή. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αντιδρούμε – είναι σημαντικό να βλέπουν τι προκαλεί η δημοσίευσή τους. Διαδίδεται μίσος και φιλτράρεται σε μια μικρή ελληνική ταβέρνα».

Η απάντηση του ιδιοκτήτη της ταβέρνας

Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, Γιάννης Βασίλας, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα πως «Όλα ήταν καλά μέχρι που κάποιος από την ομάδα αποφάσισε να σκίσει ένα μικρό αυτοκόλλητο που έλεγε “Μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ”, μια δήλωση που αναφέρεται προφανώς στην αποτρόπαια κατάσταση στη Γάζα».

«Η σερβιτόρα που το είδε είπε στο άτομο ότι δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει, καθώς είναι ιδιωτική περιουσία. Μία από τις γυναίκες της ομάδας αντέδρασε έντονα στη δημόσια πολιτική μας άποψη για τις γενοκτονικές πρακτικές και πολιτικές της ισραηλινής κυβέρνησης», εξήγησε.

Όπως αφηγείται, «Άρχισε να φωνάζει και μας κατηγόρησε ότι είμαστε ρατσιστές απέναντι στους Εβραίους και ότι το φαγητό είναι απαίσιο. Την αποκαλέσαμε “Σιωνιστή υποστηρικτή εγκλημάτων πολέμου” και προσθέσαμε ότι υποστηρίζουμε τους χιλιάδες Ισραηλινούς που διαδηλώνουν σχεδόν καθημερινά κατά των πολιτικών της φασιστικής ισραηλινής κυβέρνησης και τους εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους σε όλο τον κόσμο που καταδικάζουν αυτά τα εγκλήματα».

«Για να ξεκαθαρίσω, στα 26 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε συχνά κάνει δημόσιες δηλώσεις για τοπικά ζητήματα. Συχνά έχουμε γίνει στόχος γι’ αυτό, αλλά πιστεύουμε ακράδαντα ότι είναι δικαίωμά μας. Αν κάποιος δεν το θέλει, είναι ελεύθερος να μην έρθει ή να κριτικάρει ευγενικά. Αλλά όταν κάποιος είναι επιθετικός και ασέβης απέναντι σε εμάς, άλλους υπαλλήλους και πελάτες -που χειροκρότησαν την αποχώρησή τους- πιστεύω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα και λόγο να ζητήσουμε να φύγουν», κατέληξε.

