Υεμένη: Στους 10 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον εγκαταστάσεων ελεγχόμενων από τους αντάρτες Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σανάα την Κυριακή (24/8) είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι σχεδόν εκατό, κατά νεότερο απολογισμό, αναθεωρημένο προς το χειρότερο, που ανακοίνωσε th Δευτέρα (25/8) το ένοπλο κίνημα.

Οι Χούθι ανέφεραν πως οι βομβαρδισμοί αυτοί έβαλαν στο στόχαστρο εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην πρωτεύουσα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, ανακοίνωσε μέσω X νέο απολογισμό που έκανε λόγο για «10 νεκρούς και 96 τραυματίες στη σιωνιστική επίθεση». Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 6 νεκρούς και 86 τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι, συμπεριλαμβανομένων μεγάρου της προεδρίας και εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, σε αντίποινα για επιθέσεις του «τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι» εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ.

Τονίζοντας πως δρουν σε αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χαμάς, οι Χούθι προχωρούν συχνά σε επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Οι περισσότερες από τις επιθέσεις αυτές αναχαιτίζονται.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, σε πόλεμο από το 2014 με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, είναι μέρος του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οργανωτικά χαλαρής συμμαχίας που πρόσκειται στο Ιράν και συμπεριλαμβάνει επίσης οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και η παλαιστινιακή Χαμάς.