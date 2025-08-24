Υεμένη: Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Σαναά – Αντίποινα για την επίθεση των ανταρτών Χούθι

Αεροπορικά χτυπήματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, ως αντίποινα για την επίθεση των ανταρτών Χούθι την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ, τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο μία στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο μια, μία αποθήκη καυσίμων και δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας ενέργειας.

Το γραφείο του υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφία που δείχνει τον πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ και τον Κατς να παρακολουθούν την επιχείρηση στο κέντρο διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα Jerusalem Post ότι τα χτυπήματα της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ στην Υεμένη είναι απάντηση στην επίθεση των ανταρτών Χούθι με πυραύλους κατά ισραηλινών περιοχών την περασμένη Παρασκευή.