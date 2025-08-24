Υεμένη: Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στην Σαναά – Αντίποινα για την επίθεση των ανταρτών Χούθι

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ Κατς, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Εγιάλ Ζαμίρ
Πηγή: Υπουργείο Άμυνας Ισραήλ

Αεροπορικά χτυπήματα στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, ως αντίποινα για την επίθεση των ανταρτών Χούθι την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ, τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο μία στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο μια, μία αποθήκη καυσίμων και δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας ενέργειας.

Το γραφείο του υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφία που δείχνει τον πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ και τον Κατς να παρακολουθούν την επιχείρηση στο κέντρο διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

Πηγή ανέφερε στην εφημερίδα Jerusalem Post ότι τα χτυπήματα της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ στην Υεμένη είναι απάντηση στην επίθεση των ανταρτών Χούθι με πυραύλους κατά ισραηλινών περιοχών την περασμένη Παρασκευή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατανομή 1,5 δισ. ευρώ του «Ελλάδα 2.0» σε 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Orlando Bloom: Ποια θεραπεία έκανε για να απομακρύνει τα μικροπλαστικά από το σώμα του – Τελικά τα κατάφερε;

Το κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα συνεχίζεται: Στα ύψη οι τιμές για φρούτα, καφέ, ψάρια και βόειο κρέας – Ο παράγοντας της κλ...

Γεωργιάδης: Η κατανομή του κονδυλίου 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

Σφάλμα των Windows μπλοκάρει τη λειτουργία «Επαναφορά του υπολογιστή μου» – Τι να κάνετε

Πρωτοφανές τετραπλό αστρικό σύστημα θα μπορούσε να αποκαλύψει μυστικά των καφέ νάνων – «Παρέχει ένα μοναδικό κοσμικό εργαστ...
περισσότερα
16:59 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Διαμαρτυρίες έξω από κατοικίες υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου – «Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε πίσω όλους τους ομήρους»

Συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας διαδήλωσαν σήμερα έξω από κατοικίες Ισραη...
16:43 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Μόσχα: Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών – Εκκενώθηκε το κτίριο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα π...
14:21 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Τζέρι Άντλερ: Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο ηθοποιός της σειράς «The Sopranos»

Ο ηθοποιός Τζέρι Άντλερ, γνωστός στο κοινό μέσα από τον ρόλο του στη θρυλική σειρά «The Sopran...
14:03 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Αρκούδα «μπούκαρε» σε κατάστημα και έφαγε έναν κουβά παγωτό φράουλα – «Δεν… απολύμανε τα νύχια της»

Μια τεράστια καφέ αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο στην περιοχή της λίμνης Τάχο, στην Καλιφόρ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο