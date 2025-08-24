Μόσχα: Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών – Εκκενώθηκε το κτίριο

Μόσχα: Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών – Εκκενώθηκε το κτίριο
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως κατάστημα παιχνιδιών «Detsky Mir».


Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.


«Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ως αποτέλεσμα του συμβάντος, υπάρχει ένας θάνατος και μερικοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν.


Το κτίριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που στεγάζει επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.


Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

