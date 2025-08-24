Μόσχα: Τουλάχιστον ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης αερίου σε κατάστημα παιχνιδιών – Εκκενώθηκε το κτίριο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα από έκρηξη φιάλης αερίου σε εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.
Η έκρηξη σημειώθηκε στο Κεντρικό Παιδικό Κατάστημα, γνωστό στους περισσότερους Ρώσους ως κατάστημα παιχνιδιών «Detsky Mir».
In Moscow there’s been an explosion in a children’s store.
Officials say one person was killed and three injured.
No link to the war, with “cylinder depressurisation” being blamed at the Central Children’s Store. pic.twitter.com/26HVmFhSiI
Βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.
Došlo k výbuchu: v obchodě „Detsky Mir“ na Lubjance explodovala plynová láhev
Podle ruských médií došlo na třetím patře obchodu v samém centru Moskvy k úniku plynu z balonku.
Propagandisté přitom místo slova „výbuch“ používají slova „rána“, „incident“ a „událost“.
Jeden člověk… pic.twitter.com/3cuF9jxysq
«Δυστυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ως αποτέλεσμα του συμβάντος, υπάρχει ένας θάνατος και μερικοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν.
Esplosione a Mosca nel mitologico negozio di giocattoli vicino la Lubjanka: la solita bombola del gas, 1 morto, vari feriti, palazzo evacuato. pic.twitter.com/hiRSXivE4X
Το κτίριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που στεγάζει επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.
Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.
