Ερευνώνται ανήλικοι για την συμμετοχή τους σε εκδήλωση πυρκαγιών στην Εύβοια 

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα έρευνα από τους έμπειρους άνδρες του κλιμακίου της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τις φωτιές που εκδηλώθηκαν σε συγκεκριμένη περιοχή της Εύβοιας.

Όπως μεταδίδει το eviaonline, δύο ειδικά κλιμάκια που έφτασαν από την Αθήνα, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από παιδιά και γονείς.

Ήδη έχουν προσέλθει για εξηγήσεις παιδιά (13 και 14 ετών) μαζί με τους κηδεμόνες τους, αναφορικά με τυχόν συμμετοχή τους άμεση ή έμμεση στην εκδήλωση σοβαρών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ερέτριας. Πρόκειται για 5 αγόρια και ένα κορίτσι, με κάποια από αυτά να είναι αδέλφια, ενώ ανάμεσά τους είναι και παιδιά αλλοδαπής καταγωγής.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές εξετάζουν και βιντεοληπτικό υλικό.