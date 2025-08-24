Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Την Τρίτη η κηδεία της – Η συγκινητική ανάρτηση της οικογένειάς της 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η αδελφή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία πέθανε σε ηλικία 41 ετών, ύστερα από τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, με την υγεία της να έχει επιδεινωθεί.

Η αδελφή της, εκ μέρους της ίδιας, αλλά και της υπόλοιπης οικογένειας, γνωστοποίησε, ότι η κηδεία της Αλεξάνδρας θα τελεστεί την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού.

Στην ανάρτηση αναλυτικά αναφέρεται:

«Xθές αποχαιρετήσαμε την μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα.
Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί.

Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική.
Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που την διακατείχε.

Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στην ζωή μας.
Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας.
Αδελφούλα μας πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού.
Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.
(στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Οι αδελφές και η οικογένειά της».

 

 

