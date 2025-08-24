Τζέρι Άντλερ: Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο ηθοποιός της σειράς «The Sopranos»

Τζέρι Άντλερ: Πέθανε σε ηλικία 96 ετών ο ηθοποιός της σειράς «The Sopranos»

Ο ηθοποιός Τζέρι Άντλερ, γνωστός στο κοινό μέσα από τον ρόλο του στη θρυλική σειρά «The Sopranos», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Άντλερ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν και πέθανε στη Νέα Υόρκη, έχοντας δίπλα του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Εβραίου, Χέρμαν «Hesh» Ράμπκιν, στη σειρά «The Sopranos», όπου συμμετείχε σε 28 επεισόδια και στις 6 σεζόν της σειράς.


Παράλληλα, ξεχώρισε και σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «The Good Wife» και το «Rescue Me».

Ξάδελφος της διάσημης δασκάλας υποκριτικής Στέλλα Άντλερ, ξεκίνησε την καριέρα του στο Μπρόντγουεϊ, αναλαμβάνοντας μάλιστα χρέη stage manager στην αυθεντική παραγωγή του θρυλικού έργου «My Fair Lady».

Η πορεία του συνεχίστηκε και στη μεγάλη οθόνη, με εμφανίσεις σε ταινίες όπως το «Manhattan Murder Mystery» του Γούντι Άλεν και το «Synecdoche, New York» του Τσάρλι Κάουφμαν.

Οι συνεργάτες του τον θυμήθηκαν για την ικανότητά του να «κλέβει» κάθε σκηνή με την ερμηνεία του.

Ο δημιουργός της σειράς «The Good Wife», Ρόμπερτ Κινγκ, έγραψε στο X μετά την είδηση του θανάτου: «Η πρόθεση ήταν να τον έχουμε μόνο σε ένα επεισόδιο του “The Good Wife”. Αλλά ήταν τόσο αστείος σε μια σκηνή, που τον κρατήσαμε για έξι χρόνια και τρία χρόνια στο “Good Fight”. Ένας από τους αγαπημένους μας συνεργάτες».


Ο ίδιος ο Άντλερ, σε συνέντευξή του το 2017 στο Hollywood Reporter, είχε δώσει τη δική του φιλοσοφική ματιά για την καριέρα του.


«Ξέρετε τι είναι ενδιαφέρον; Περνάς όλη σου την καριέρα στα παρασκήνια. Κανείς δεν ξέρει ποιος είσαι ή ακόμα και το όνομά σου. Δεν ξέρουν τίποτα για σένα. Και μετά κάνεις μια τηλεοπτική σειρά και ξαφνικά είσαι διάσημος και όλοι ξέρουν το πρόσωπό σου. Είναι τόσο περίεργο», είχε πει.

Η φήμη του κορυφώθηκε στο «The Sopranos», όπου χάρισε πολλές αξέχαστες στιγμές.

