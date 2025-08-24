Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν το πιστεύω ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά» – Η συγκινητική ανάρτησή του για τον θάνατο του πατέρα του

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν το πιστεύω ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά» – Η συγκινητική ανάρτησή του για τον θάνατο του πατέρα του
Πηγή: Facebook / @lkonstantaras

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, μοιράζοντας προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις από την κοινή τους ζωή.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο», έγραψε στο Facebook

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου.

Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια.

Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε.

Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ.

Σε ευχαριστούμε για όλα σ’ αγαπάμε.

Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

