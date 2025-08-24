Νέα Υόρκη: Υποψήφιος δήμαρχος δεν κατάφερε να σηκώσει την μπάρα – Το «τρολάρισμα» από τους πολιτικούς αντιπάλους του – Δείτε το βίντεο

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και φαβορί για τις εκλογές του 2025, Zohran Mamdani, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής κατά τη διάρκεια του ετήσιου «Men’s Day» στο Μπρούκλιν, όχι για τις πολιτικές του θέσεις αλλά για μια… αμήχανη στιγμή σε δοκιμασία δύναμης που κατέληξε να γίνει viral στο διαδίκτυο.

Ο 33χρονος υποψήφιος των Δημοκρατικών και μέλος των Σοσιαλιστών της Αμερικής προσπάθησε να σηκώσει μια μπάρα βάρους 61 κιλών σε πάγκο, αλλά δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει ούτε μία επανάληψη χωρίς βοήθεια, ενώ και στις δύο προσπάθειές του χρειάστηκε την πλήρη υποστήριξη ενός εθελοντή της οργάνωσης «500 Men Making a Difference».

Στη συνέχεια, σηκώθηκε και είπε, αναφερόμενος στον εθελοντή: «Όλη η δόξα ανήκει σε αυτόν».

Lolll Mamdani tried showing off at a “men’s day” event by doing the bench press and couldn’t do a single rep without help pic.twitter.com/JNG2SLBfI9 — Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 24, 2025



Το περιστατικό έδωσε αφορμή στους πολιτικούς του αντιπάλους να τον «τρολάρουν».

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, δημοσίευσε βίντεο από το ίδιο σημείο, δείχνοντας τον εαυτό του να σηκώνει βάρη με ευκολία με τον ίδιο βοηθό να αγγίζει ελάχιστα τη μπάρα.

«64 ετών εναντίον 33. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους», έγραψε στο Χ, προσθέτοντας: «Το βάρος της δουλειάς είναι πολύ βαρύ για τον “Mamscrawny”. Το μόνο που μπορεί να σηκώσει είναι οι φόροι σας».

64 vs. 33. A lifetime of hard work vs. a silver spoon. The results speak for themselves. The weight of the job is too heavy for “Mamscrawny.” The only thing he can lift is your taxes. pic.twitter.com/HR6fDPKn0B — Eric Adams (@ericadamsfornyc) August 24, 2025



Ο ανεξάρτητος υποψήφιος και πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, επίσης, δεν παρέλειψε να σχολιάσει το περιστατικό, γράφοντας: «Είναι εύκολο να μιλάς, δύσκολο να κουβαλάς το βάρος».

«Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει ούτε το ίδιο του το βάρος, πόσο μάλλον το βάρος της ηγεσίας της σημαντικότερης πόλης στον κόσμο», σχολίασε.

It’s easy to talk, it’s hard to carry the burden. This guy can’t bench his own body weight, let alone carry the weight of leading the most important city in the world. https://t.co/kKB61LGojY — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) August 24, 2025



Παρά τη viral αποτυχία του, ο Mamdani τα πήγε καλύτερα με μια μπάλα ποδοσφαίρου, το εθνικό άθλημα της Ουγκάντας όπου γεννήθηκε και πρόσφατα παντρεύτηκε.

Βίντεο τον έδειξαν να βγάζει τα παπούτσια του και να κλωτσά με δύναμη μια μπάλα, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους.

Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό στο πλήθος λέγοντας: «Είναι πραγματική χαρά να βρίσκομαι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που γιορτάζουν αυτό που κάνει αυτή την κοινότητα όμορφη».

«Ανυπομονώ να είμαι ο επόμενος δήμαρχός σας, την επόμενη χρονιά», κατέληξε.

Το Men’s Day αποτελεί ετήσιο γεγονός με ανοιχτούς δρόμους, υπαίθρια γυμναστήρια, μουσικές παραστάσεις και εκθέσεις αυτοκινήτων, που πραγματοποιείται προς το τέλος κάθε καλοκαιριού στο Μπρούκλιν.

Παρά την κριτική των αντιπάλων του, ο Mamdani παραμένει σε θέση ισχύος, έχοντας συγκεντρώσει σε δωρεές -μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου- σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από τους αντιπάλους του στην κούρσα για τον δήμο, ενώ προηγείται σημαντικά και στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Siena College την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται 19 μονάδες μπροστά από τον Κουόμο, ενώ ένας μέσος όρος 12 δημοσκοπήσεων από το Decision Desk HQ τον φέρνει 13 μονάδες μπροστά.

Το Politico ανέφερε ότι ο Κουόμο είπε σε υποστηρικτές του πως αναμένει Ρεπουμπλικανούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, να καλέσουν τους ψηφοφόρους τους να εμποδίσουν τον Mamdani, τον οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «100% τρελό κομμουνιστή».

Ο Mamdani έχει απαντήσει λέγοντας ότι είναι «ο χειρότερος εφιάλτης του Ντόναλντ Τραμπ».

Ο ίδιος, πάντως, έχει κατηγορήσει τον Κουόμο ότι ψεύδεται πως βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Τραμπ και υποστηρίζει ότι ο πρώην κυβερνήτης, που στο παρελθόν είχε συγκρουστεί έντονα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τώρα αναζητεί τη στήριξή του.