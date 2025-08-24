Νόρμαν Ρίντους: Συνελήφθη ξανά ο γιος του ηθοποιού του «Walking Dead» – Κατηγορείται ότι χτύπησε τη σύντροφό του

Η υπόθεση του Μίνγκους Λουσιέν Ρίντους, γιος του ηθοποιού του «Walking Dead», Νόρμαν Ρίντους, και του σούπερ μόντελ Χελένα Κρίστενσεν, συνεχίζει να απασχολεί τα αμερικανικά ταμπλόιντ, καθώς νέες κατηγορίες προστέθηκαν σε βάρος του έπειτα από καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά εις βάρος της συντρόφου του.

Ο 25χρονος Ρίντους οδηγήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, μετά τη σύλληψή του νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Αρχικά είχε κατηγορηθεί για «επίθεση τρίτου βαθμού και παρεμπόδιση αναπνοής», ωστόσο οι εισαγγελείς του άσκησαν επιπλέον διώξεις για «απερίσκεπτη σωματική βλάβη, επιβαρυμένη παρενόχληση και παρενόχληση δευτέρου βαθμού», αναφέρει η New York Post.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο Ρίντους φέρεται να άρπαξε τη σύντροφό του από τον λαιμό με τα δύο του χέρια, σηκώνοντάς την από το έδαφος.

Το επόμενο πρωί, σύμφωνα πάντα με τους εισαγγελείς, την κλώτσησε στο πόδι και στη συνέχεια την έριξε στο πάτωμα.

Η δικηγόρος υπεράσπισης Πρίγια Τσόντρι, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι «είναι σημαντικό να καταλάβουμε το πλαίσιο του τι συνέβη». Όπως είπε, «εκείνος ανησυχούσε για εκείνη».

Η συνήγορος εξήγησε ότι ο πελάτης της έληξε τη σχέση των πέντε μηνών, γεγονός που φέρεται να προκάλεσε στη γυναίκα έντονη αναστάτωση, με αποτέλεσμα να πάρει μεγάλο «αριθμό χαπιών ύπνου» σε μια απόπειρα αυτοκτονίας.

Σε εκείνο το σημείο, όπως πρόσθεσε, ο Ρίντους ήταν αυτός που κάλεσε το 911 και στη συνέχεια συνελήφθη.

Η Τσόντρι ισχυρίστηκε ακόμη ότι τα τυχόν τραύματα της γυναίκας «δεν σχετίζονται με το περιστατικό του Σαββάτου», ενώ πρόσθεσε πως η ίδια «δεν φοβάται» τον Ρίντους και «δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει την υπόθεση ή να ασκήσει διώξεις».

Η δικαστής Ελίζαμπεθ Σαμάς αποφάσισε την απελευθέρωσή του με τον όρο να μην πλησιάσει τη γυναίκα, η οποία έχει πλέον μετακομίσει από το κοινό τους διαμέρισμα στο Τσέλσι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί του Σαββάτου ο Ρίντους κάλεσε τις αρχές στο διαμέρισμά του για να αναφέρει ότι η σύντροφός του είχε πάρει χάπια και απειλούσε να αυτοκτονήσει, αλλά όταν οι αστυνομικοί έφτασαν εκεί, η γυναίκα τον κατηγόρησε ότι της είχε επιτεθεί.

Η ίδια μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Ο Ρίντους είχε και στο παρελθόν προβλήματα με τον νόμο. Τον Μάρτιο του 2022 είχε καταλήξει σε συμφωνία με τις αρχές έπειτα από κατηγορίες ότι χτύπησε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ San Gennaro στη Μικρή Ιταλία.

Ο 25χρονος θα πρέπει να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο την Τρίτη.