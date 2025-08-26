Καναδάς: Η κυβέρνηση εκφράζει αποτροπιασμό για το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρκ Κάρνεϊ
Πηγή: ΕΡΑ

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που εξαπολύθηκε τη Δευτέρα (25/8) εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον είκοσι ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, θυμίζοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τους αμάχους σε εμπόλεμες ζώνες.

Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απροκάλυπτη επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ – «Μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου σε πολλά μέτωπα»

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό για το ισραηλινό στρατιωτικό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους και πολλούς αμάχους, ανάμεσά τους τραυματιοφορείς και αξιωματούχους των υπηρεσιών υγείας. Οι επιθέσεις αυτού του είδους είναι απαράδεκτες», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπεται για το ωράριο εργασίας, τις προσλήψεις, επιδόματα – Αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα π...

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
07:43 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ λυπάται βαθιά για το τραγικό ατύχημα στο νοσοκομείο Νάσερ» – Έντονες αντιδράσεις

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νοσοκομείο στη νότια Λωρίδα της Γάζας στοίχισαν τη ζωή χθες Δευτέρα...
06:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει συμφωνίες για το λίθιο με την Κίνα και τη Ρωσία

Ο υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία της Βολιβίας Χόρχε Κιρόγα διαβεβαίωσε τη Δευτέρα (25/8...
03:51 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απομάκρυνε τη διοικήτρια της Fed εν μέσω κατηγοριών για απάτη σχετική με στεγαστικά δάνεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απομάκρυνε τη διοικήτρια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ...
00:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Μέση Ανατολή: Ισραηλινή ΜΚΟ κατηγορεί υποστράτηγο των IDF για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη – ΒΙΝΤΕΟ

Μια σημαντική ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε τη Δευτέρα ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο