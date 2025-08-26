Μεξικό: Ο περιβόητος βαρόνος ναρκωτικών «Μάγιο» «θα πεθάνει στη φυλακή» δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΛ ΤΣΑΠΟ

Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι πήγε προσωπικά τη Δευτέρα (25/6) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, κι εξέφρασε δημόσια την ικανοποίησή της διότι ο Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα Γκαρσία, συνιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα, θα δει τις μέρες του να τελειώνουν σε αμερικανική φυλακή.

Αποφάσισε να ομολογήσει την ενοχή του

Η δικαιοσύνη των ΗΠΑ ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα ότι ο άλλοτε συνεργός του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν αποφάσισε να ομολογήσει την ενοχή του, αποφεύγοντας έτσι τη διεξαγωγή δίκης στη Νέα Υόρκη.

Ο «Ελ Μάγιο» αντιμετωπίζει έτσι την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και της καταβολής ποσού 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τεράστια περιουσία του.

«Ο Σαμπάδα Γκαρσία, γνωστός ως “Ελ Μάγιο”, ομολόγησε ότι έζησε ζωή εγκλήματος στην υπηρεσία του καρτέλ Σιναλόα, ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης», είπε η υπουργός Δικαιοσύνης, πλαισιωμένη από εισαγγελείς και εργαζόμενους στην ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μπρούκλιν.

«Ο “Μάγιο” θα περάσει την υπόλοιπη ζωή του πίσω από τα σίδερα. Θα πεθάνει μέσα σε ομοσπονδιακή φυλακή», όπου «ανήκει», πέταξε. «Η καταδίκη του μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας: να εξαλείψουμε τα καρτέλ των ναρκωτικών και τις διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις», πρόσθεσε η υπουργός, στενή συνεργάτιδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει κηρύξει πόλεμο σε λατινοαμερικάνικα καρτέλ.

«Κινηματογραφική» σύλληψη

Ο βαρόνος, που συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από αντάξιο κινηματογραφικής ταινίας ταξίδι με ιδιωτικό αεροσκάφος ως την περιοχή των συνόρων Μεξικού-ΗΠΑ, θα δει επίσης «να κατάσχονται 15 δισεκ. δολάρια» από τα περιουσιακά του στοιχεία, θύμισε ακόμη η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης.

«Ζούσε σαν βασιλιάς», αλλά πλέον «θα ζει σαν να περιμένει τον θάνατό του», πρόσθεσε η υπουργός Μπόντι, οι υπηρεσίες της οποίας έχουν διαβεβαιώσει πως δεν θα ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής στον 77χρονο.

«Μαζί με τον συνεταίρο του ‘Ελ Τσάπο’, ίδρυσαν το καρτέλ Σιναλόα», κατόπιν «δολοφόνησαν πολύ κόσμο και πλημμύρισαν τη χώρα μας με ναρκωτικά», όμως «η βασιλεία του τρόμου που ασκούσαν τέλειωσε», τόνισε η κ. Μπόντι.

Ως πρόσφατα, ο «Μάγιο» δήλωνε αθώος για τις 17 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων για φόνους, εμπορία όπλων και διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως φαιντανύλης, ισχυρού οπιοειδούς που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ κάθε χρόνο.

Ο «Τσάπο» συνεχίζει να εκτίει την ποινή ισόβιας κάθειρξης που του επιβλήθηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη. Δυο γιοι του κρατούνται επίσης από τις αρχές των ΗΠΑ. Ο ένας, ο Οβίδιο Γκουσμάν, ή «Ελ Ρατόν», έκλεισε συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές ομολογώντας την ενοχή του σε κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Μπρατάκος: «Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας»

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
04:30 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Καναδάς: Η κυβέρνηση εκφράζει τον αποτροπιασμό της για το αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ εναντίον νοσοκομείου στη Γάζα 26/08/2025

Η καναδική διπλωματία καταδίκασε το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που εξαπολύθηκε τη Δευτέρα (25...
00:45 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Μέση Ανατολή: Ισραηλινή ΜΚΟ κατηγορεί υποστράτηγο των IDF για εγκλήματα πολέμου στη Δυτική Όχθη – ΒΙΝΤΕΟ

Μια σημαντική ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε τη Δευτέρα ...
23:20 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μιλά για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθε...
22:58 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απροκάλυπτη επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ – «Μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου σε πολλά μέτωπα»

Η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσσερ στη Γάζα, η οποία σκότωσε μεταξύ άλλων πέντε ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο