Kαιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη – Πού αναμένεται να βρέξει

Με… βροχερές παρενθέσεις αναμένεται ο καιρός την Τρίτη (26/8), καθώς προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και παροδικές βροχές σε ορεινές περιοχές. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι παραμένουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

«Τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και τα ηπειρωτικά»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΑNT1 Χαρά Μάλεση ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και ηπειρωτικά. Στο καρπάθιο πέλαγος θα φτάσουν οι άνεμοι μέχρι τα 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση φτάνοντας τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 22 εως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχοπτώσεις και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Στα ίδια επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία και στην Θεσσαλονίκη απο 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου».

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, την Τρίτη, το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι στα νοτιοανατολικά τμήματα θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά επίπεδα, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές.

Η ηλιοφάνεια θα συνεχιστεί σχεδόν παντού, ενισχύοντας την καλοκαιρινή αίσθηση, αν και το μελτέμι θα διατηρήσει την αίσθηση δροσιάς στις περισσότερες περιοχές.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 30 με 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και κυρίως στα ορεινά Πελοποννήσου και και δυτικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 34, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.