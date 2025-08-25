Κλόντια Σίφερ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της παίζοντας τάβλι στην Ελλάδα – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

Κλόντια Σίφερ
Φωτογραφία: Instagram/claudiaschiffer

Η Κλόντια Σίφερ γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της στην Ελλάδα και με αυτή την αφορμή το πρώην μοντέλο από τη Γερμανία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν μπροστά στην πισίνα να παίζει τάβλι.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Σίφερ ποζάρει με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ χαμογελάει πλατιά στον φακό.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, ενημέρωσε τους θαυμαστές της για τα γενέθλιά της, ενώ δήλωσε τυχερή που είναι υγιής και ευτυχισμένη.

Συγκεκριμένα, η Κλόντια Σίφερ έγραψε: «55 σήμερα, τόσο τυχερή που έχω χαρούμενα γενέθλια με υγεία!!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να αναπτυχθούν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτ...

ΕΟΦ: Παρατεταμένη έλλειψη φαρμάκου για τη σχιζοφρένεια

ΕΛΣΤΑΤ: Πόσο αυξήθηκε ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής τον Ιούλιο

Μπρατάκος: «Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας»

Nvidia: Παρουσίασε διακριτικά το ταχύτερο mini PC της με ακραία απόδοση – Μοιάζει με μία RTX 5090

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:08 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φώτης Σπύρος: «Έμαθα εντελώς τυχαία ότι έχω καρκίνο του παχέος εντέρου – Το παλεύω»

Ο ηθοποιός Φώτης Σπύρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ONtime, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με...
16:22 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αδελφή του, Βάσω, ήταν αμέτοχη στην διαδικασία για την ακούσια εξέτασή του» – Η επιστολή της οικογένειας του τραγουδιστή

Μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη με επιστολή τους ξεκαθαρίζουν ότι η αδελφή του, Βάσω...
09:06 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος – Ευγενία Σαμαρά: Έδωσαν δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη – Το καλοκαίρι της επανασύνδεσης

Η Ευγενία Σαμαρά και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος άφησαν πίσω την κρίση στη σχέση τους και απόλ...
08:39 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Μια λιτή βάφτιση στη Μύκονο για τον γιο τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να βαφτίσουν τον γιο τους την 1η Σεπτ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο