Κλόντια Σίφερ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της παίζοντας τάβλι στην Ελλάδα – ΦΩΤΟ

Η Κλόντια Σίφερ γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της στην Ελλάδα και με αυτή την αφορμή το πρώην μοντέλο από τη Γερμανία δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν μπροστά στην πισίνα να παίζει τάβλι.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Σίφερ ποζάρει με ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ χαμογελάει πλατιά στον φακό.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, ενημέρωσε τους θαυμαστές της για τα γενέθλιά της, ενώ δήλωσε τυχερή που είναι υγιής και ευτυχισμένη.

Συγκεκριμένα, η Κλόντια Σίφερ έγραψε: «55 σήμερα, τόσο τυχερή που έχω χαρούμενα γενέθλια με υγεία!!».