Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή μία γυναίκα, τραυματίας η εγγονή της – Έπεσε πάνω τους μηχανή μεγάλου κυβισμού

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, στο ύψος της οδού Μαξίμου, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γιαγιά και την περίπου 8 ετών εγγονή της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της και το κορίτσι να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το flamis.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε από το φανάρι αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, υπάρχει καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα ότι ο οδηγός παραβίασε το κόκκινο φανάρι, κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Η γυναίκα φέρεται να διέσχιζε κάθετα τον δρόμο κρατώντας από το δεξί χέρι τη μικρή εγγονή της, προερχόμενη από το πάρκο προς τη νησίδα. Η μηχανή χτύπησε πρώτα τη γιαγιά, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα, ενώ το κοριτσάκι τραυματίστηκε, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μηχανή βρέθηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ ο οδηγός της έπεσε αλλά τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε πλήθος κόσμου, ενώ η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.