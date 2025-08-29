Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή μία γυναίκα, τραυματίας η εγγονή της – Έπεσε πάνω τους μηχανή μεγάλου κυβισμού

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή μία γυναίκα, τραυματίας η εγγονή της – Έπεσε πάνω τους μηχανή μεγάλου κυβισμού

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29 Αυγούστου στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, στο ύψος της οδού Μαξίμου, όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού παρέσυρε μια γιαγιά και την περίπου 8 ετών εγγονή της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της και το κορίτσι να τραυματιστεί.

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Τραυματίστηκε σοβαρά ο δικυκλιστής

Σύμφωνα με το flamis.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε από το φανάρι αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, υπάρχει καταγγελία αυτόπτη μάρτυρα ότι ο οδηγός παραβίασε το κόκκινο φανάρι, κάτι που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Η γυναίκα φέρεται να διέσχιζε κάθετα τον δρόμο κρατώντας από το δεξί χέρι τη μικρή εγγονή της, προερχόμενη από το πάρκο προς τη νησίδα. Η μηχανή χτύπησε πρώτα τη γιαγιά, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα, ενώ το κοριτσάκι τραυματίστηκε, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μηχανή βρέθηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, ενώ ο οδηγός της έπεσε αλλά τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε πλήθος κόσμου, ενώ η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο

Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά

iOS 26 vs iOS 18: 5 νέα εικονίδια που μπορεί να μην αναγνωρίσετε μετά την ενημέρωση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:22 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 33 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο,  όπως έγινε γνωστό...
20:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ανατροπή νταλίκας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού στην Σιάτιστα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Κοζάνη

Νταλίκα ανετράπη στο 1ο χλμ του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού Σιάτιστα -Κρυσταλλοπηγή με απο...
20:49 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Καιρός: Έρχονται ζέστη και ισχυρές καταιγίδες – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο καιρός συνεχίζει τις μεταβολές του με το τέλος του Αυγούστου να επιφυλάσσει θερμά επεισόδια ...
20:29 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Καμίνια: «Είμαι ολοζώντανος» λέει ο πατέρας των παιδιών – Εξετάζεται η απομάκρυνση του 5χρονου από την μητέρα του

Η 19χρονη αδερφή του 5χρονου στα Καμίνια, που ήταν μόνος του στο σπίτι και χρειάστηκε η εντυπω...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix