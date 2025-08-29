Αμέλια Έρχαρτ: Νέο στοιχείο ίσως βοηθήσει στον εντοπισμό του αεροπλάνου της θρυλικής αεροπόρου

Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες εξαφανίσεις αεροσκαφών στην ιστορία του κόσμου και για τους ειδικούς ίσως υπάρχει ένα νέο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση του μυστηρίου για τις οι συνθήκες υπό τις αιτίες χάθηκε το αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ, το οποίο αγνοείται από το 1937.

Η θρυλική αεροπόρος και ο πλοηγός της, Fred Noonan, ξεκίνησαν από το Lae της Νέας Γουινέας τον Ιούλιο του 1937 στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να γίνει η πρώτη γυναίκα πιλότος που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Δεν τους ξαναείδαν ποτέ και, παρά τις πιο εκτεταμένες θαλάσσιες και εναέριες έρευνες στην αμερικανική ιστορία μέχρι τότε, κανένα ίχνος της Earhart ή του αεροπλάνου της, ενός Lockheed Electra δεν βρέθηκε ποτέ.

Τώρα, μια ομάδα εξερεύνησης σε βαθιά θάλασσα έχει βρει έναν ασύρματο πανομοιότυπο με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του μοιραίου ταξιδιού της Έρχαρτ. Και λένε ότι τους βοήθησε σημαντικά να περιορίσουν την περιοχή αναζήτησης.



«Η τελευταία μας ανάλυση της ραδιοεπικοινωνίας αποτελεί ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός για την επίλυση ενός από τα πιο διαχρονικά μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας», δήλωσε ο Dave Jourdan, πρόεδρος της Nauticos, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από την αποστολή.

«Έχουμε περιορίσει δραματικά την περιοχή αναζήτησης και αυτή η νέα αποστολή αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία μας να εντοπίσουμε επιτέλους το αεροπλάνο της Αμέλια Έρχαρτ», είπε. Η Nauticos, η οποία ειδικεύεται στην εξερεύνηση βαθέων υδάτων και στην ιστορική έρευνα, προμηθεύτηκε και αποκατέστησε έναν πομπό αεροσκάφους Western Electric 13C και έναν δέκτη Bendix Model RA-1A το 2020.

Αυτό το ραδιοσύστημα είναι πανομοιότυπο με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην τελευταία πτήση της Earhart και επέτρεψε τελικά στους ειδικούς να προσδιορίσουν κατά προσέγγιση τη θέση του αεροπλάνου της, στις 8 το πρωί της ημέρας που εξαφανίστηκε.

Η πρωτοποριακή ανακάλυψη βελτιώνει σημαντικά την περιοχή έρευνας κοντά στο νησί Χάουλαντ στον Ειρηνικό Ωκεανό, τον προβλεπόμενο προορισμό του άτυχου ταξιδιού της Έρχαρτ. Μέχρι τώρα, μια περιοχή του θαλάσσιου πυθμένα συνολικής έκτασης 3.610 τετραγωνικών μιλίων – περίπου όσο το Κονέκτικατ – έχει ερευνηθεί σχολαστικά σε μια προσπάθεια να βρεθούν τα συντρίμμια.

Η νέα αποστολή – η τέταρτη που ξεκινάει από τη Nauticos – θα ενημερωθεί από δοκιμές που έγιναν στον ασύρματο που αναπαρήγαγε τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η εξαφάνιση.

Η Earhart και ο πλοηγός της απογειώθηκαν από το Lae της Νέας Γουινέας στις 2 Ιουλίου 1937 και άρχισαν να λαμβάνουν επικοινωνίες από ένα σκάφος στα ανοικτά της ακτής του νησιού Howland.

Ωστόσο, η ραδιοφωνική λήψη ήταν κακή και η Έρχαρτ ενημέρωσε το σκάφος ότι τα καύσιμά τους είχαν εξαντληθεί. Αν και δεν ήταν σε θέση να δώσει συντεταγμένες, η τελευταία της εκπομπή περιείχε μια θέση με πυξίδα.

Η Nauticos αναπαρήγαγε τις συνθήκες της τελευταίας πτήσης, χρησιμοποιώντας τον ίδιο εξοπλισμό, για να προσδιορίσει κατά προσέγγιση τη θέση των τελευταίων μεταδόσεων. Ο Jeff Morris, υπεύθυνος του προγράμματος της αποστολής, δήλωσε: “Η τέταρτη αποστολή της Nauticos για την αναζήτηση της Amelia Earhart θα βασιστεί στα επιστημονικά δεδομένα που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια εκτεταμένων ραδιοδοκιμών.

“Αυτό δεν είναι πλέον θεωρία. Πρόκειται για επιστημονικά μετρημένες πληροφορίες που μας λένε πού βρισκόταν το αεροπλάνο στις 8 π.μ. στις 2 Ιουλίου 1937”.

Η Earhart είχε προγραμματίσει να πετάξει από τη δύση προς την ανατολή γύρω από τον κόσμο σε μια σειρά από 34 πτήσεις. Έτσι θα έκανε τον γύρο του κόσμου. Όταν εξαφανίστηκε, βρισκόταν στο 31ο σκέλος και είχε καλύψει 22.000 μίλια με 7.000 μίλια να απομένουν για να ολοκληρώσει τον άθλο της.

Στο πλαίσιο του ταξιδιού της, έπρεπε να κάνει μια στάση στο μικροσκοπικό νησί Χάουλαντ για ανεφοδιασμό, καθώς το αεροσκάφος της δεν είχε την εμβέλεια για να διατρέξει με μία πτήση τον Νότιο Ειρηνικό. Το συγκεκριμένο τμήμα του ταξιδιού περιλάμβανε μια πτήση 2.556 μιλίων και 18 ωρών κατά μήκος της διεθνούς γραμμής ημερομηνίας.

Το πλοίο Itasca της ακτοφυλακής περίμενε με καύσιμα για το επόμενο σκέλος του ταξιδιού και άρχισε να λαμβάνει τα διαλείποντα φωνητικά μηνύματα της Earhart, τα οποία αυξάνονταν σε ένταση, υποδεικνύοντας ότι το σκάφος πλησίαζε στο Howland.

Το Itasca έλαβε το ισχυρότερο ραδιοφωνικό φωνητικό μήνυμα της Earhart στις 7:58 π.μ., όταν τους είπε ότι έκανε κύκλους και έψαχνε και ότι τα καύσιμα της τελείωναν. Η τελευταία εκπομπή ελήφθη στις 8:43 π.μ. – αλλά στη συνέχεια κανείς δεν άκουσε ποτέ ξανά νέα της.

Παρ’ όλα αυτά, ιδιωτικές εταιρείες, άτομα και ομάδες συνέχισαν να αναζητούν τα συντρίμμια. Το 2023, μια εταιρεία εξερεύνησης βαθέων υδάτων ήλπιζε ότι είχε βρει το αεροπλάνο της σε εικόνες σόναρ. Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ένας βραχώδης σχηματισμός.

Στην αποστολή της Nauticos θα συμμετάσχει η πιλότος και δημοσιογράφος Amelia Rose Earhart, η οποία δηλώνει ότι έχει δεσμευτεί να διατηρήσει τη μνήμη της συνονόματής της. Η εταιρεία λέει ότι θα καταγράψει την αποστολή μέσω ενημερώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απευθείας μεταδόσεων.