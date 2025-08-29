Σκελετωμένο άλογο εγκαταλείφθηκε σε χωράφι μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του – Η συγκλονιστική ιστορία της Μαριάνθης στην Αιδηψό

Μια ιστορία εγκατάλειψης αλλά και απεριόριστης φροντίδας φέρνει στο φως το φιλοζωικό σωματείο Athens Happy House, που πρωταγωνιστεί ένα άλογο που αφέθηκε στην τύχη του στην Αιδηψό.

Το ζώο, που ονομάστηκε «Μαριάνθη» από τους εθελοντές που έσπευσαν για βοήθεια, εντοπίστηκε σε τραγική κατάσταση σε ένα χωράφι, όπου είχε μείνει αβοήθητο για εβδομάδες. Ο ιδιοκτήτης του είχε πεθάνει, αφήνοντας το άλογο μόνο του, χωρίς τροφή, νερό ή ιατρική περίθαλψη.

Η φωτογραφία του ζώου, όπως περιγράφει το σωματείο, αποτυπώνει μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ζωντανό πλάσμα στα όρια της κατάρρευσης.

«Όταν είδα την φωτογραφία έμεινα να την κοιτάω μην μπορώντας να πιστεύω αυτό που κοιτούσα, ένας ζωντανός σκελετός με δύο μάτια που με κοιτούσαν», γράφει χαρακτηριστικά μέλος του σωματείου στην ανάρτηση.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο – τόσο οικονομικά, όσο και με άλλα ζώα υπό φροντίδα – τα μέλη του Athens Happy House ένωσαν τις δυνάμεις τους με άλλες οργανώσεις, όπως το Dante Deo Ranch και η Προστασία Ζώων, αλλά και με εθελοντές, για να καταφέρουν να φέρουν το άλογο στην Αθήνα.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε τρεις ολόκληρες ημέρες, με τη μεταφορά της Μαριάνθης να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη. Το ζώο υπέφερε από εξάντληση και μια επώδυνη θλάση που το δυσκόλευε ακόμη και να σταθεί όρθιο.

Παρά τις δυσκολίες, η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. Η Μαριάνθη πλέον φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Athens Happy House, όπου δέχεται καθημερινά φροντίδα, με την ελπίδα πως θα καταφέρει να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσει , ξέρω όμως ότι όλοι εδώ θα προσπαθούμε μέρα νύχτα μέχρι να την δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευόμασταν σαν παιδιά», καταλήγει η ανάρτηση.