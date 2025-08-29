Σκελετωμένο άλογο εγκαταλείφθηκε σε χωράφι μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του – Η συγκλονιστική ιστορία της Μαριάνθης στην Αιδηψό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαριάνθη - άλογο - Αιδηψός

Μια ιστορία εγκατάλειψης αλλά και απεριόριστης φροντίδας φέρνει στο φως το φιλοζωικό σωματείο Athens Happy House, που πρωταγωνιστεί ένα άλογο που αφέθηκε στην τύχη του στην Αιδηψό.

Το ζώο, που ονομάστηκε «Μαριάνθη» από τους εθελοντές που έσπευσαν για βοήθεια, εντοπίστηκε σε τραγική κατάσταση σε ένα χωράφι, όπου είχε μείνει αβοήθητο για εβδομάδες. Ο ιδιοκτήτης του είχε πεθάνει, αφήνοντας το άλογο μόνο του, χωρίς τροφή, νερό ή ιατρική περίθαλψη.

Η φωτογραφία του ζώου, όπως περιγράφει το σωματείο, αποτυπώνει μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ζωντανό πλάσμα στα όρια της κατάρρευσης.

«Όταν είδα την φωτογραφία έμεινα να την κοιτάω μην μπορώντας να πιστεύω αυτό που κοιτούσα, ένας ζωντανός σκελετός με δύο μάτια που με κοιτούσαν», γράφει χαρακτηριστικά μέλος του σωματείου στην ανάρτηση.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο – τόσο οικονομικά, όσο και με άλλα ζώα υπό φροντίδα – τα μέλη του Athens Happy House ένωσαν τις δυνάμεις τους με άλλες οργανώσεις, όπως το Dante Deo Ranch και η Προστασία Ζώων, αλλά και με εθελοντές, για να καταφέρουν να φέρουν το άλογο στην Αθήνα.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε τρεις ολόκληρες ημέρες, με τη μεταφορά της Μαριάνθης να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη. Το ζώο υπέφερε από εξάντληση και μια επώδυνη θλάση που το δυσκόλευε ακόμη και να σταθεί όρθιο.

Παρά τις δυσκολίες, η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. Η Μαριάνθη πλέον φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Athens Happy House, όπου δέχεται καθημερινά φροντίδα, με την ελπίδα πως θα καταφέρει να ανακτήσει τις δυνάμεις της.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσει , ξέρω όμως ότι όλοι εδώ θα προσπαθούμε μέρα νύχτα μέχρι να την δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευόμασταν σαν παιδιά», καταλήγει η ανάρτηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 πράγματα που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος μας αγαπάει πραγματικά

Eurostat : Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας και στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 11,6% οι νέες επιχειρήσεις το β΄ τρίμηνο

Σ.Ε.Α.Ο.Π: Η Ελλάδα από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στα αλκοολούχα ποτά

iOS 26 vs iOS 18: 5 νέα εικονίδια που μπορεί να μην αναγνωρίσετε μετά την ενημέρωση

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:22 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Πυροσβεστική: 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 33 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, στην χώρα μας το τελευταίο 24ωρο,  όπως έγινε γνωστό...
20:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ανατροπή νταλίκας στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού στην Σιάτιστα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα προς Κοζάνη

Νταλίκα ανετράπη στο 1ο χλμ του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού Σιάτιστα -Κρυσταλλοπηγή με απο...
20:49 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Καιρός: Έρχονται ζέστη και ισχυρές καταιγίδες – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο καιρός συνεχίζει τις μεταβολές του με το τέλος του Αυγούστου να επιφυλάσσει θερμά επεισόδια ...
20:29 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Καμίνια: «Είμαι ολοζώντανος» λέει ο πατέρας των παιδιών – Εξετάζεται η απομάκρυνση του 5χρονου από την μητέρα του

Η 19χρονη αδερφή του 5χρονου στα Καμίνια, που ήταν μόνος του στο σπίτι και χρειάστηκε η εντυπω...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix