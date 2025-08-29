Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Περνάγαμε ωραία» – Οι νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του

Δύο ημέρες μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επανήλθε στα social media με δύο ιδιαίτερα προσωπικές αναρτήσεις.

Ο δημοσιογράφος μοιράστηκε μέσω Instagram αναμνηστικά στιγμιότυπα από την παιδική του ηλικία, στα οποία ποζάρει με τον πατέρα του. Στην πρώτη φωτογραφία έγραψε με χιούμορ «Περνάγαμε ωραία», καθώς τον βλέπουμε να κρύβεται μέσα σε μια τσάντα δώρων.

Στη δεύτερη φωτογραφία σχολίασε επίσης με αυτοσαρκασμό: «Δικαιούμαι να κάνω μήνυση για παιδικό τραύμα λόγω κόμμωσης; Πιστεύω πως ξεκάθαρα ναι».