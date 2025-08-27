Λάμπρος Κωνσταντάρας: Το σπαρακτικό μήνυμά του μετά την κηδεία του πατέρα του – ΦΩΤΟ

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα μήνυμα που συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής μοιράστηκε μία φωτογραφία από το τελευταίο «αντίο» στο Α’ Νεκροταφείο, όπου βρέθηκε μαζί με τη μητέρα του, Βίκυ, και την αδελφή του, Παυλίνα, στην εξόδιο ακολουθία.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε: «Αυτό ήταν πατέρα. Ήταν όλοι εκεί για σένα. Πάντα μαζί». Τα λόγια του προκάλεσαν έντονη συγκίνηση και οι followers του έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους με μηνύματα αγάπης και στήριξης.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι το μικρότερο παιδί του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου.

Δείτε την ανάρτηση:

