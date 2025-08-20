Ελένη Πετρουλάκη: «Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα, είναι ιστορία» – Το μήνυμά της σε όλες τις γυναίκες

Ελένη Πετρουλάκη - Ποζάρει με μαγιό

Η Ελένη Πετρουλάκη ανέβασε στο instagram μια νέα φωτογραφία της από τις διακοπές της στην Κρήτη στέλνοντας το δικό της μήνυμα για το σώμα της και την ευγνωμοσύνη που νιώθει, αφού φροντίζει διαρκώς τη σιλουέτα της με άσκηση και σωστή διατροφή.

Ελένη Πετρουλάκη: «Παραβλέπουν το γεγονός ότι είμαι 54 ετών, στην εμμηνόπαυση και ότι έχω γεννήσει τέσσερα παιδιά» – Το μήνυμά της για την γυναικεία αλληλεγγύη

«Αυτή η φωτό δεν έχει κανένα ρετούς. Αυτό το σώμα δεν είναι εικόνα. Είναι ιστορία. Μου έχει χαρίσει τέσσερα παιδιά, με έχει σηκώσει όταν λύγισα, με έχει στηρίξει σε κάθε βήμα.

Δεν είναι τέλειο· και δεν χρειάζεται να είναι. Είναι ζωντανό, δυνατό, αληθινό. Κάθε σημάδι του είναι απόδειξη ζωής.

Το φροντίζω όχι για να μοιάσει σε κάποιο πρότυπο, αλλά γιατί το αγαπώ για όσα μου έχει χαρίσει.

Κι αν θέλω να αφήσω ένα μήνυμα, είναι αυτό: σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση, αξίζει να κοιτάμε το σώμα μας με ευγνωμοσύνη & να το φροντίζουμε με άσκηση & σωστή διατροφή — και όχι με κριτική», έγραψε η Ελένη Πετρουλάκη στο σχόλιο της φωτογραφίας όπου απαθανατίζεται να φοράει το μπικίνι της ακουμπώντας σε βράχια.

