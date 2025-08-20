Σητεία: Βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο στο Ακρωτήριο Σίδερο – Χαρακτηρίζεται επικίνδυνο ναυάγιο για τη ναυσιπλοΐα

Έπειτα από εισροή υδάτων, η οποία έγινε αντιληπτή την περασμένη Κυριακή και την εμφανή κλίση που παρουσίασε την Τρίτη, το φορτηγό “ΜΝ Kostas” βυθίστηκε, το πρωί της Τετάρτης, με την πλώρη να προεξέχει στα αβαθή κοντά στο Κάβο Σίδερο, στη Σητεία.

Η αρμόδια επιτροπή του Λιμενικού Σώματος χαρακτήρισε ήδη το ναυάγιο ως επικίνδυνο για την ναυσιπλοΐα και απαιτεί από την πλοιοκτήτρια εταιρεία την ανέλκυση του. Το φορτηγό που μετέφερε γύψο από τη Σητεία στη Βηρυτό είχε προσαράξει σε χαρτογραφημένο ύφαλο το βράδυ της 24 Ιουλίου. Οι 14 ναυτικοί του είχαν μεταφερθεί σώοι στη Σητεία. Κατά το διάστημα που ακολούθησε, πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες εργασίες απάντλησης του συνόλου των καυσίμων και των λιπαντελαίων, εργασίες εκφόρτωσης του φορτίου, καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων του πλοίου, με τη χρήση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών πλοίων, Πλωτών Γερανών και άλλου Φορτηγού πλοίου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και τέθηκε σε άμεση ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης και στο λιμένα της Σητείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση αποφασίσθηκε η απομάκρυνσή του ναυαγίου με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας, καθώς λόγω της θέσης του αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο. Η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά.

