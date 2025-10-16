Η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας είναι πολύπλοκη, αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας παραμένει ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα, σύμφωνα με ανώτερο σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται στενά με Άραβες διαμεσολαβητές για τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και ασφαλούς σχεδίου.

Ο αξιωματούχος τόνισε πως οι συνομιλίες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, καθώς επιχειρείται να καθοριστεί πώς μπορεί να επιτευχθεί η αποστρατιωτικοποίηση με τρόπο που θα διασφαλίζει το αίσθημα ασφάλειας όλων των πλευρών. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση καθορισμού του πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο με τρόπο που να προσφέρει αίσθημα ασφάλειας σε όλους».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι όλοι θα παραδώσουν απλώς τα όπλα τους και θα πουν “ορίστε”», δείχνοντας τη σύνθετη φύση της κατάστασης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ακόμη και άτομα που σχετίζονται με τη Χαμάς φοβούνται αντίποινα από άλλες παρατάξεις εντός της Γάζας, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το εγχείρημα. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως υπάρχει σύμπνοια ανάμεσα στους Άραβες μεσολαβητές και την αμερικανική πλευρά ως προς τη συνέχιση των προσπαθειών για μια λειτουργική και βιώσιμη λύση.

«Όλοι εργαζόμαστε στενά, με δημιουργικότητα και επιμονή, για να βρεθεί ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί τους βασικούς στόχους όλων των πλευρών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι έχει επιτευχθεί ομοφωνία μεταξύ των διαμεσολαβητών πως καμία χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση δεν θα δοθεί σε περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από τη Χαμάς. Όπως εξήγησε, προτεραιότητα θα δοθεί στις «ζώνες χωρίς Χαμάς, χωρίς τρομοκρατία», οι οποίες –αν το σχέδιο αποδώσει– θα αποτελέσουν πρότυπο για την ανασυγκρότηση ολόκληρης της Γάζας στο μέλλον.

Ο Αμερικανός σύμβουλος υπογράμμισε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα φανεί αν το κατάλληλο σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. «Αν η Χαμάς επιχειρήσει να ανασυνταχθεί με τρόπο που να απειλεί μακροπρόθεσμα το Ισραήλ, αυτό θα συνιστά παραβίαση της συμφωνίας. Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο να θεωρούμε ότι έχει υπάρξει τέτοια παραβίαση», κατέληξε.

Πηγή: Times of Israel