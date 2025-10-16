Η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας είναι πολύπλοκη, αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος

Enikos Newsroom

διεθνή

Η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας είναι πολύπλοκη, αναφέρει Αμερικανός αξιωματούχος

Η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας παραμένει ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα, σύμφωνα με ανώτερο σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται στενά με Άραβες διαμεσολαβητές για τη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και ασφαλούς σχεδίου.

Ο αξιωματούχος τόνισε πως οι συνομιλίες βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, καθώς επιχειρείται να καθοριστεί πώς μπορεί να επιτευχθεί η αποστρατιωτικοποίηση με τρόπο που θα διασφαλίζει το αίσθημα ασφάλειας όλων των πλευρών. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση καθορισμού του πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο με τρόπο που να προσφέρει αίσθημα ασφάλειας σε όλους».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι όλοι θα παραδώσουν απλώς τα όπλα τους και θα πουν “ορίστε”», δείχνοντας τη σύνθετη φύση της κατάστασης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι διαπραγματεύσεις.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ακόμη και άτομα που σχετίζονται με τη Χαμάς φοβούνται αντίποινα από άλλες παρατάξεις εντός της Γάζας, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο το εγχείρημα. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως υπάρχει σύμπνοια ανάμεσα στους Άραβες μεσολαβητές και την αμερικανική πλευρά ως προς τη συνέχιση των προσπαθειών για μια λειτουργική και βιώσιμη λύση.

«Όλοι εργαζόμαστε στενά, με δημιουργικότητα και επιμονή, για να βρεθεί ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιεί τους βασικούς στόχους όλων των πλευρών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι έχει επιτευχθεί ομοφωνία μεταξύ των διαμεσολαβητών πως καμία χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση δεν θα δοθεί σε περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από τη Χαμάς. Όπως εξήγησε, προτεραιότητα θα δοθεί στις «ζώνες χωρίς Χαμάς, χωρίς τρομοκρατία», οι οποίες –αν το σχέδιο αποδώσει– θα αποτελέσουν πρότυπο για την ανασυγκρότηση ολόκληρης της Γάζας στο μέλλον.

Ο Αμερικανός σύμβουλος υπογράμμισε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα φανεί αν το κατάλληλο σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. «Αν η Χαμάς επιχειρήσει να ανασυνταχθεί με τρόπο που να απειλεί μακροπρόθεσμα το Ισραήλ, αυτό θα συνιστά παραβίαση της συμφωνίας. Ωστόσο, δεν βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο να θεωρούμε ότι έχει υπάρξει τέτοια παραβίαση», κατέληξε.

Πηγή: Times of Israel

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
04:35 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης για βιασμό και φόνο 20χρονης φοιτήτριας το 1993

Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον βιασμό και τη δολοφονία μιας ...
03:36 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Σχέδιο ΗΠΑ–Ισραήλ για προστασία Παλαιστινίων από εκτελέσεις της Χαμάς στη Γάζα

Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Ισραήλ για τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» εντός της Λωρίδας τ...
03:28 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Νικολάς Μαδούρο: Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινο...
03:16 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Ανακοίνωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι στην επαρχία Εσκισεχίρ της Τουρκίας εντοπίστηκε «το δεύ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης