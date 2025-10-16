Σχέδιο ΗΠΑ–Ισραήλ για προστασία Παλαιστινίων από εκτελέσεις της Χαμάς στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Σχέδιο ΗΠΑ–Ισραήλ για προστασία Παλαιστινίων από εκτελέσεις της Χαμάς στη Γάζα

Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Ισραήλ για τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε περιοχές που παραμένουν υπό ισραηλινό έλεγχο. Η ζώνη αυτή αναμένεται να προσφέρει καταφύγιο σε Παλαιστίνιους πολίτες που φοβούνται αντίποινα από τη Χαμάς, μετά τις αναφορές για εκτελέσεις αντιπάλων της.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της αντίδρασης της Ουάσινγκτον στις πληροφορίες που θέλουν τη Χαμάς να έχει προχωρήσει σε συνοπτικές εκτελέσεις αμέσως μετά την εκεχειρία της περασμένης εβδομάδας. Πηγές αναφέρουν ότι δεκάδες Παλαιστίνιοι, είτε μέλη αντίπαλων οργανώσεων είτε ύποπτοι συνεργασίας με το Ισραήλ, εκτελέστηκαν χωρίς δίκη.

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να δικαιολογεί τις εκτελέσεις, λέγοντας πως τα θύματα ήταν «μέλη πολύ επικίνδυνων συμμοριών». Ωστόσο, λίγο αργότερα αναθεώρησε, τονίζοντας ότι «εξετάζει περαιτέρω το ζήτημα». Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή κράτησε πιο αυστηρή στάση, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων της Χαμάς κατά «αθώων Παλαιστίνιων πολιτών».

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Ισραήλ ώστε να δημιουργηθεί χώρος εντός της ζώνης ασφαλείας, πίσω από τη ‘Κίτρινη Γραμμή’, όπου όσοι αισθάνονται απειλή να μπορούν να καταφύγουν».

Η λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» είναι το όριο εντός της Γάζας στο οποίο υποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας, διατηρώντας έλεγχο σε περίπου 53% της περιοχής. «Αυτό είναι απάντηση στις αναφορές περί εκτελέσεων αντιπάλων από τη Χαμάς», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνεργασία του Ισραήλ στο εγχείρημα.

Όπως είπε, «το Ισραήλ καταβάλλει σοβαρή προσπάθεια να στηρίξει και να προστατεύσει όσους επιθυμούν να ζήσουν ειρηνικά και να αποκηρύξουν τη Χαμάς». Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου, ενώ το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του.

Πηγή: Times of Israel

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:28 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Νικολάς Μαδούρο: Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινο...
03:16 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Ανακοίνωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι στην επαρχία Εσκισεχίρ της Τουρκίας εντοπίστηκε «το δεύ...
03:01 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρωθυπουργός της Ινδίας μου υποσχέθηκε πως θα πάψει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τετάρτη, πως ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, του υποσ...
02:10 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

FIFA: Απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ από τη Βοστώνη

Η FIFA προσπάθησε να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι στην έμμεση απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης