Σχέδιο ΗΠΑ–Ισραήλ για προστασία Παλαιστινίων από εκτελέσεις της Χαμάς στη Γάζα

Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Ισραήλ για τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας» εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε περιοχές που παραμένουν υπό ισραηλινό έλεγχο. Η ζώνη αυτή αναμένεται να προσφέρει καταφύγιο σε Παλαιστίνιους πολίτες που φοβούνται αντίποινα από τη Χαμάς, μετά τις αναφορές για εκτελέσεις αντιπάλων της.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της αντίδρασης της Ουάσινγκτον στις πληροφορίες που θέλουν τη Χαμάς να έχει προχωρήσει σε συνοπτικές εκτελέσεις αμέσως μετά την εκεχειρία της περασμένης εβδομάδας. Πηγές αναφέρουν ότι δεκάδες Παλαιστίνιοι, είτε μέλη αντίπαλων οργανώσεων είτε ύποπτοι συνεργασίας με το Ισραήλ, εκτελέστηκαν χωρίς δίκη.

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να δικαιολογεί τις εκτελέσεις, λέγοντας πως τα θύματα ήταν «μέλη πολύ επικίνδυνων συμμοριών». Ωστόσο, λίγο αργότερα αναθεώρησε, τονίζοντας ότι «εξετάζει περαιτέρω το ζήτημα». Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή κράτησε πιο αυστηρή στάση, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων της Χαμάς κατά «αθώων Παλαιστίνιων πολιτών».

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων, ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Ισραήλ ώστε να δημιουργηθεί χώρος εντός της ζώνης ασφαλείας, πίσω από τη ‘Κίτρινη Γραμμή’, όπου όσοι αισθάνονται απειλή να μπορούν να καταφύγουν».

Η λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» είναι το όριο εντός της Γάζας στο οποίο υποχώρησαν οι ισραηλινές δυνάμεις μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας, διατηρώντας έλεγχο σε περίπου 53% της περιοχής. «Αυτό είναι απάντηση στις αναφορές περί εκτελέσεων αντιπάλων από τη Χαμάς», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη συνεργασία του Ισραήλ στο εγχείρημα.

Όπως είπε, «το Ισραήλ καταβάλλει σοβαρή προσπάθεια να στηρίξει και να προστατεύσει όσους επιθυμούν να ζήσουν ειρηνικά και να αποκηρύξουν τη Χαμάς». Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου, ενώ το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του.

