Χαμάς: Προτίθεται να τηρήσει τη συμφωνία για τις σορούς των ομήρων, δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι

Η Χαμάς σκοπεύει να τηρήσει τη δέσμευσή της για την επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτατων Αμερικανών συμβούλων την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει πως θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην παράδοση των σορών.

Όπως ανέφερε ένας από τους συμβούλους σε δημοσιογράφους, υπό τον όρο της ανωνυμίας, «συνεχίζουμε να λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις από την πλευρά τους ότι έχουν την πρόθεση να τηρήσουν τη συμφωνία. Θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία».

Πηγή: AFP