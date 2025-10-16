Six Kings Slam: Δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ

Η επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο κορτ μετά από περίπου ένα μήνα δε συνοδεύτηκε με νίκη, καθώς ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον ανώτερο Γιάνικ Σίνερ, στο ντεμπούτο του στο Six Kings Slam.

Εβδομήντα έξι λεπτά χρειάστηκε ο Ιταλός γαι να περάσει το εμπόδιο του Τσιτσιπά με 2-0 σετ (6-2, 6-3), και να κλείσει ραντεβού την Πέμπτη (16/10) με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του τουρνουά επίδειξης που διεξάγεται στο Ριάντ.

Σε ένα παιχνίδι όπου ο Έλληνας τενίστας ένιωσε ξανά ενοχλήσεις από τη μέση του, παίρνοντας μάλιστα ιατρικό τάιμ-άουτ στο 2ο σετ, αντιμετώπισε πρόβλημα πίσω από το δεύτερο σερβίς κερδίζοντας μόλις τους 3 από τους 19 πόντους (16%).

Ο Σίνερ από τη μεριά του, ξεκίνησε το παιχνίδι με ένα γρήγορο 5-0, με τον Τσιτσιπά να παίρνει πίσω το ένα από τα 3 χαμένα σερβίς του (5-1) και στη συνέχεια να μειώνει σε 5-2, για να έρθει αμέσως μετά ένα δύσκολο hold από τον Σίνερ κλείνοντας το σετ με 6-2.

Στο 2ο σετ και πάλι ο Σίνερ ξεκίνησε καλύτερα “ σπάζοντας” δύο φορές τον Τσιτσιπά (3-0), με τον Έλληνα τενίστα να απαντάει μειώνοντας σε 3-2. Από εκεί και πέρα ο Σίνερ βρήκε νέο break στο τέλος σφραγίζοντας την πρόκριση.

Την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όπως και στον περσινό ημιτελικό όπου ο Ιταλός είχε βγει νικητής στα τρία σετ κι αργότερα κατέκτησε τον τίτλο.

