Ισραήλ: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμα δύο σορούς ομήρων – «Δώσαμε όσες μπορούσαμε να βρουμε»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ο Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε τις IDF ότι παρέλαβε δύο φέρετρα, με τα πτώματα των νεκρών ομήρων, από τη Χαμάς στην Πόλη της Γάζας. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Ερυθρός Σταυρός μεταφέρει τα φέρετρα στα στρατεύματα των IDF μέσα στη Γάζα.

Εκεί θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή, υπό την καθοδήγηση στρατιωτικού ραβίνου. Στη συνέχεια, τα λείψανα θα μεταφερθούν για ταυτοποίηση. Η Χαμάς δεν έχει ανακοινώσει τις ταυτότητες των ομήρων που παρέδωσε.

“Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών”, αναφέρει ο στρατός.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, καθώς επέστρεψε όλους τους ζωντανούς ομήρους στο Ισραήλ, καθώς και τις σορούς όλων των νεκρών τις οποίες «μπορούσε να βρει και να φτάσει».

Η οργάνωση σε ανακοίνωσή της προσέθεσε πως ότι “ό,τι έχει απομείνει από τα σώματα των ομήρων (που δεν επιστράφηκαν) – απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό για την αναζήτησή τους, και καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την επίλυση αυτού του ζητήματος”.

Μετά την επιστροφή των δύο σορών το βράδυ της Τετάρτης θα απομένουν ακόμα οι σοροί άλλων 19 ομήρων στη Γάζα.

Οι διαμεσολαβητές έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για να εντοπίσει η Χαμάς τις σορούς όλων των ομήρων, λόγω του επιπέδου της καταστροφής σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.