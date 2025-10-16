FIFA: Απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ από τη Βοστώνη

FIFA: Απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ από τη Βοστώνη

Η FIFA προσπάθησε να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι στην έμμεση απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αφαιρέσει από τη Βοστώνη τη φιλοξενία των αγώνων του Μουντιάλ 2026, ξεκαθαρίζοντας ότι η ευθύνη για την ασφάλεια στις διοργανώτριες πόλεις ανήκει αποκλειστικά στις κυβερνήσεις.

Σε γραπτή της δήλωση, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας τόνισε πως «η ασφάλεια και η προστασία είναι οι απόλυτες προτεραιότητες σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA παγκοσμίως», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «οι κυβερνήσεις αποφασίζουν τι είναι προς το συμφέρον της δημόσιας ασφάλειας». Η FIFA εξέφρασε την ελπίδα ότι «όλες οι 16 πόλεις-διοργανώτριες θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουν επιτυχώς τη διοργάνωση».

Η στάση αυτή ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά των αγώνων από το Gillette Stadium στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, εάν η πόλη «δεν συμμορφωθεί». Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονη αντίδραση από τη δήμαρχο της Βοστώνης, Μισέλ Γου, η οποία απάντησε ευθέως στον Λευκό Οίκο. Μιλώντας στην εκπομπή «Java with Jimmy», η Γου σχολίασε τα λόγια του Τραμπ, ο οποίος την είχε χαρακτηρίσει «ριζοσπαστική αριστερή» και είχε δηλώσει ότι θα επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να εξετάσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πόλης από τη διοργάνωση.

«Τα περισσότερα από αυτά είναι δεσμευμένα με συμβόλαια, οπότε κανένα άτομο –ακόμα κι αν ζει σήμερα στον Λευκό Οίκο– δεν μπορεί να τα αναιρέσει», είπε η δήμαρχος. «Ζούμε σε έναν κόσμο όπου εκτοξεύονται απειλές για λόγους εντυπωσιασμού ή ελέγχου, απέναντι σε όσους αρνούνται να υποταχθούν σε μια ρητορική μίσους». Η Γου πρόσθεσε ότι η πόλη θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αξίες της «ακόμη κι αν αυτό σημαίνει αντιπαράθεση».

Ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση για περιστατικά βίας στη Νότια Βοστώνη, δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει με τον Ινφαντίνο «αν θεωρήσει πως υπάρχουν μη ασφαλείς συνθήκες». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα του πω “Ας μεταφερθούμε αλλού”, και θα το έκανε. Δεν θα το ήθελε, αλλά θα το έκανε πολύ εύκολα». Η FIFA, ωστόσο, απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα τις πόλεις που αναφέρθηκαν, τηρώντας σιωπή γύρω από το θέμα. Ο Ινφαντίνο θεωρείται στενός σύμμαχος του Τραμπ, καθώς οι δυο τους είχαν πρόσφατα συναντηθεί στην Αίγυπτο, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου για τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα συνδιοργανωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά και θα είναι το πρώτο με 48 ομάδες και 104 αγώνες, εκ των οποίων οι 78 θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ. Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να εξετάσει και τη μεταφορά αγώνων από το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο, δύο ακόμα από τις πόλεις που έχουν επιλεγεί για τη διοργάνωση.

