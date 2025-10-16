Νίκη Παλληκαράκη για το #metoo: «Δώσαμε ηδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι»

Η Νίκη Παλληκαράκη μίλησε για το κίνημα MeToo και τη στάση της απέναντι σε αυτό, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα. Η γνωστή ηθοποιός εξέφρασε τη δική της οπτική, τονίζοντας πως «δεν πιστεύει στην αθωότητα» και εξήγησε ότι επιλέγει να θέτει όρια, να γίνεται σκληρή και να μην επιτρέπει τη θυματοποίηση.

Αναφερόμενη στη χρονική περίοδο που το κίνημα πήρε διαστάσεις στον καλλιτεχνικό χώρο, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον προβληματισμό της σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάστηκε δημόσια. Όπως είπε: «Δεν είμαι σίγουρη, γιατί την περίοδο του εγκλεισμού, το να μπούμε στην αρένα και να αλληλοσπαραχθούμε, απλώς δώσαμε ηδονή σε όλη αυτή την αρένα να παρακολουθήσει κάτι και δεν ξέρω αν αυτό απέβη εις βάρος μας. Γιατί όταν δεν ανοίγει μύτη πουθενά αλλού, δεν ξέρω αν γίναμε για λίγο μόδα; Η βία κυριαρχεί γύρω μας, γίνεται χαμός και βγήκαμε εμείς…».

Η Νίκη Παλληκαράκη συνέχισε, επισημαίνοντας ότι η αντίδραση απέναντι σε κάθε μορφή παρενόχλησης πρέπει να είναι άμεση και ξεκάθαρη, τη στιγμή που συμβαίνει. «Όχι, απλώς να μιλάνε, αλλά άμεσα εκείνη τη στιγμή να παίρνουμε θέση, να βάζουμε όρια. Αυτό το “δεν κατάλαβα”, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Είμαι λίγο απόλυτη σε αυτό. Μπορεί να εκφράζω τον εαυτό μου ότι τη δεδομένη στιγμή θα βάλω όρια, θα γίνω πάρα πολύ σκληρή. Δεν επιτρέπω τη θυματοποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η ηθοποιός εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη μεταστροφή νοοτροπίας που βλέπει στον καλλιτεχνικό χώρο και τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της νέας γενιάς σε αυτή την αλλαγή. «Μπορείς να βάλεις όρια στο θέατρο. Η νοοτροπία μας αλλάζει. Χαίρομαι τα νέα παιδιά, γιατί επί της ουσίας αυτά αλλάζουν τα πράγματα», κατέληξε.