Κιλκίς: Κραυγή αγωνίας για το νοσοκομείο – Σοβαρές ελλείψεις και βλάβες σε μηχανήματα υψίστης σημασίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Κιλκίς. Η κατάσταση στο νοσηλευτικό ίδρυμα, είναι απελπιστική. Για περισσότερο από έναν χρόνο, η Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου, λειτουργεί χωρίς την κεντρική μονάδα παρακολούθησης ασθενών, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους.

Σκάλες άθλιες και ετοιμόρροπες, ταβάνια έτοιμα να ξεκολλήσουν και να πέσουν στα κεφάλια των ασθενών. Στρώματα σκισμένα και ακατάλληλα, ενώ όσον αφορά τη θέρμανση, νερά τρέχουν από τα σώματα των καλοριφέρ και, αντί να επισκευαστούν, τα μαζεύουν με βαμβάκι και τάπερ από συσκευασίες παγωτού.

Σύμφωνα με το Star το νοσοκομείο είναι άκρως επικίνδυνο όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους πολίτες. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως μόλις τρεις παθολόγοι εργάζονται στο Δημόσιο Νοσοκομείο του Κιλκίς και έχουν καθημερινά να αντιμετωπίσουν πάνω από 30 ασθενείς.

Την ίδια στιγμή, ακριβά μηχανήματα, όπως το μηχάνημα μαστογραφίας που εγκαταστάθηκε σε πτέρυγα του νοσοκομείου το 2020, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, καθώς υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις.

Σοβαρές ελλείψεις και βλάβες σε μείζονος σημασίας μηχανήματα ταλαιπωρούν εδώ και έναν χρόνο και τους καρδιολογικούς ασθενείς.

«Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην καρδιολογική κλινική, όπου βρίσκεται η στεφανιαία μονάδα. Λόγω του απαρχαιωμένου εξοπλισμού, ο οποίος δεν επισκευάζεται. Η πρόταση, λοιπόν, που κατατέθηκε ήταν να γίνει η μεταφορά ενός ολοκαίνουργιου, σύγχρονου εξοπλισμού, ο οποίος όμως προορίζεται αποκλειστικά για τη ΜΕΘ. Η επίσημη απάντηση που μας δόθηκε είναι ότι το κόστος μεταφοράς είναι δυσβάσταχτο για το νοσοκομείο.», είπε στην κάμερα του Star, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων του Νοσοκομείου Κιλκίς.

