Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Ανακοίνωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι στην επαρχία Εσκισεχίρ της Τουρκίας εντοπίστηκε «το δεύτερο μεγαλύτερο πεδίο σπάνιων γαιών στον κόσμο», με αποθέματα που εκτιμώνται σε περίπου 694 εκατομμύρια τόνους ορυκτών.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας, ανέφερε πως οι έρευνες στην περιοχή Μπεϊλίκοβα του Εσκισεχίρ αποκάλυψαν 12,5 εκατομμύρια τόνους οξειδίων σπάνιων γαιών, καθώς και σημαντικά κοιτάσματα βαρίτη και φθορίτη. Όπως υπογράμμισε, «θέλουμε να γίνουμε ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παραγωγούς σπάνιων γαιών στον κόσμο».

Σύμφωνα με τα όσα είπε, η περιοχή περιλαμβάνει 10 από τα 17 γνωστά στοιχεία σπάνιων γαιών, που αποτελούν κρίσιμες πρώτες ύλες για την αμυντική βιομηχανία, τα συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας, τα ηλεκτρικά οχήματα, τις επικοινωνίες και τη διαστημική τεχνολογία.

Ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία «δεν θα παραχωρηθεί σε καμία χώρα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», προσθέτοντας: «Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο, συκοφαντεί τη δική του χώρα».

Οι δηλώσεις του προέδρου προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ. Ο ίδιος είχε κατηγορήσει τον Ερντογάν ότι κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, στην Ουάσινγκτον, παραχώρησε τα ορυχεία της περιοχής Μπεϊλίκοβα στον Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα τη διεθνή αναγνώρισή του.

«Ας εμποδίσουμε τον Ερντογάν να δώσει το μέλλον αυτής της χώρας στον Τραμπ. Η Τουρκία πρέπει να σταθεί όρθια όσον αφορά τις σπάνιες γαίες. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να πουλήσει τις σπάνιες γαίες αυτής της χώρας για το δικό του μέλλον. Δεν θα το επιτρέψουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Οζγκιούρ Οζέλ.

