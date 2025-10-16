Σοβαρό τροχαίο στην Καστοριά: Φορτηγό συγκρούστηκε με αγελάδα κοντά στο Επταχώρι – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ο 55χρονος οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 8:00 μ.μ., στο Επταχώρι Καστοριάς, κοντά στο φυλάκιο των συνοριοφυλάκων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ERTnews, ένα φορτηγό που οδηγούσε 55χρονος άνδρας συγκρούστηκε με αγελάδα που βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που το φορτηγό εκτράπηκε από την πορεία του και κατέληξε εκτός δρόμου, μέσα σε παρακείμενο χαντάκι. Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο οδηγός τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Επταχωρίου, οι οποίες με συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο άνδρα. Τον 55χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Καστοριάς, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία. Ο οδηγός, την ώρα του απεγκλωβισμού του, είχε τις αισθήσεις του.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς το ζώο βρέθηκε στο δρόμο και προκάλεσε το περιστατικό.