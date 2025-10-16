Κώστας Μπίγαλης: «Για μένα δεν υπάρχει προδοσία, δεν γίνεται στα καλά καθούμενα»

Ο Κώστας Μπίγαλης το πρωί της Τετάρτης (15/10) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, με αφορμή την παράσταση που πρωταγωνιστεί, μίλησε στη συνέντευξή του για το θέμα της προδοσίας. Μάλιστα, ανέφερε πως κανένας δεν βάζει έναν τρίτο άνθρωπο σε μία σχέση, αν δεν υπάρχει ήδη από πριν πρόβλημα.

Σχετικά με το θέμα της προδοσίας, ο Κώστας Μπίγαλης εξήγησε ότι: «Για μένα δεν υπάρχει προδοσία. Απλά οι σχέσεις μερικές φορές έχουν μια ρωγμή, η οποία υπάρχει, γιατί κανένας δεν βάζει τρίτο άνθρωπο σε μια σχέση ή σε έναν γάμο και δεν κάνει άνοιγμα δηλαδή αν δεν υπάρχει πρόβλημα».

Ακόμα, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε: «Από πριν υπάρχει πρόβλημα, απλά κάποιος προλαβαίνει τον άλλον. Υπάρχει πρόβλημα, δεν γίνεται στα καλά καθούμενα.

Ειδικά οι γυναίκες, γιατί οι άνδρες είμαστε πιο παρορμητικοί και κάνουμε βλακείες, για να φύγουν από μια σχέση, υπάρχουν κενά. Όταν μια γυναίκα είναι καλυμμένη, δεν πάει πουθενά».

