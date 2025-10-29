Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ: Εγκεφαλικά νεκρός ο Ιρανός Σάμπερ Καζεμί έπειτα από ηλεκτροπληξία

Θρήνος στο παγκόσμιο βόλεϊ με την ιρανική ομοσπονδία να ανακοινώνει πως ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός.
Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση, ακόμα δεν έχει διακοπεί η μηχανική υποστήριξη και όλοι εύχονται για ένα θαύμα.
Σημειώνεται ότι ο Καζεμί είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη στο Κατάρ όπου και αγωνιζόταν μετά από ηλεκτροπληξία σε πισίνα.
Η κατάστασή του ήταν από την αρχή εξαιρετικά δύσκολη, ωστόσο τις τελευταίες ώρες υπήρξε επιδείνωση με την Ομοσπονδία του Ιράν να αναφέρει πως ο νεαρός βολεϊμπολίστα θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός.
