ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες δικογραφίες έχει έτοιμες το «ελληνικό FBI» – Ελεγχόμενοι έχουν ζητήσει να επιστρέψουν τα χρήματα που εισέπραξαν

Νέες δικογραφίες για παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει έτοιμες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, κάποιοι από τους ελεγχόμενους σπεύδουν στα Τμήματα Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να δηλώσουν την πρόθεσή του να επιστρέψουν τα χρηματικά ποσά που είχαν πάρει.

Όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, «τρεις ελεγχόμενοι, και οι τρεις από την Κρήτη, έχουν πάει και έχουν δηλώσει σε τμήματα ότι θέλουν να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν πάρει. Είναι μεταξύ των 150 με 160 προσώπων, που είχε δεσμευτεί η περιουσία τους».

«Τι θέλουν οι συγκεκριμένοι να κάνουν; Προφανώς, βλέποντας την δικαστική εξέλιξη, σπεύδουν ζητώντας είτε να αποδεσμευθεί η περιουσία τους, είτε να χτίσουνε ένα νομικό αφήγημα προκειμένου, όταν φτάσουν στο δικαστήριο να έχουνε ένα επιχείρημα, είτε να πάρουν κάποιο ελαφρυντικό, είτε να απαλλαγούν. Είναι δεδομένο οτι θα απαλλαγούν; όχι. Γιατί όπως έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα και άλλοι να επέστρεψαν επιδοτήσεις και τελικά να καταδικάστηκαν. Όμως δείχνει μια τάση και δείχνει πως λειτουργεί όταν είναι αποτελεσματικές οι αρχές» συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος

Έτοιμες 7-8 δικογραφίες κατά συγκεκριμένων προσώπων

«Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος  έχει ήδη 7 κατά άλλους 8 έτοιμες δικογραφίες κατά συγκεκριμένων προσώπων. Τι σημαίνει αυτό; Οργανωμένες ομάδες που λειτουργούσαν ως εγκληματικές οργανώσεις , έχουν εντοπίσει τα πρόσωπα, έχουν εντοπίσει την δομή, καθώς και τα ΚΥΔ μέσα από τα οποία περνούσαν. Το επόμενο διάστημα θα δούμε κι άλλες συλλήψεις» πρόσθεσε ο Παναγιώτης Στάθης.

