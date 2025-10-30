Ελένη Καλογεροπούλου: «Με έπιασε κατάθλιψη – Έλεγα “δεν θα φύγω ποτέ από εδώ θα πεθάνω εδώ”»

Μια συνέντευξη γεμάτη εμπειρίες ζωής, δύναμη και συναίσθημα έδωσε η Ελένη Καλογεροπούλου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μίλησε για την πολυετή δημοσιογραφική της πορεία, τα ρεπορτάζ σε εμπόλεμες ζώνες και τις στιγμές που τη σημάδεψαν μέσα στα 44 χρόνια καριέρας της.

Η γνωστή δημοσιογράφος θυμήθηκε την πρώτη της πολεμική ανταπόκριση το 1984, επί Ανδρέα Παπανδρέου, και όπως είπε:«Η πρώτη μου πολεμική ανταπόκριση ήταν το 1984, επί Ανδρέα Παπανδρέου. Ήμουν στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, στο Ιράκ, και έχω ζήσει συνολικά στο Ισραήλ σχεδόν δύο χρόνια».

Με συγκίνηση και περηφάνια περιέγραψε στιγμές που σημάδεψαν τη δημοσιογραφική της διαδρομή: «Είχα πάει και στη Γένοβα, είχα φάει ξύλο, τρέχαμε. Στην Ελλάδα οι αναρχικοί είναι του κατηχητικού — εκεί για πρώτη φορά οι διαδηλωτές δένονταν με άδεια μπουκάλια σαν Ρόμποκοπ και όταν τους χτυπούσαν δεν μπορούσαν να τους αγγίξουν. Δημοσιογραφικά είμαι γεμάτη, θεωρώ ότι έχω ζήσει από τις πιο σημαντικές στιγμές των τελευταίων χρόνων, τόσο στις εμπόλεμες καταστάσεις όσο και στην Ελλάδα. Είμαι 44 χρόνια στη δημοσιογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής της, όπως αποκάλυψε, ήταν οι τέσσερις μήνες που έμεινε στο Ιράκ: «Είχα μείνει στο Ιράκ τέσσερις μήνες. Είχα πάθει κατάθλιψη, βυθιζόμουν σαν άνθρωπος μέσα σε μια καθημερινότητα που δεν ήξερα τι θα γίνει. Ζούσαμε με τον φόβο αν θα ρίξουν χημικά… Μια αρρωστημένη ιστορία. Έφυγαν πολλοί συνάδελφοί μας. Υπήρχε μια προπαγάνδα φόβου. Στην πραγματικότητα, πρέπει να μην φοβάσαι. Αν περάσει ο φόβος από το μυαλό σου, εκεί τελειώνει, πρέπει να φύγεις», είπε.

Η ίδια δεν έκρυψε την ψυχική της κατάρρευση εκείνης της περιόδου: «Η κατάθλιψη με έπιασε γιατί έλεγα “δεν θα φύγω ποτέ από εδώ, θα πεθάνω εδώ”».