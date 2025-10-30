Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που γυναίκα παρασύρει με το αυτοκίνητό της αστυνομικό – «Το έκανα επίτηδες»

Γυναίκα που έπεσε με το αυτοκίνητό της σκόπιμα πάνω σε έναν αστυνομικό του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, επειδή ήθελε να του δώσει ένα «μάθημα», καταδικάστηκε σε μόλις δύο χρόνια φυλάκισης. Συγκεκριμένα, η 25χρονη Σαχάρα Ντούλα παραδέχτηκε στους ερευνητές ότι χτύπησε σκόπιμα τον αστυνομικό Ruchiran Dias επειδή «δεν κουνήθηκε».

«Είπα στον αστυνομικό ότι ήθελα να συνεχίσω κατευθείαν, και δεν κουνήθηκε, οπότε τον χτύπησα. Το έκανα επίτηδες», είπε η Ντούλα στους ερευνητές εκείνη την εποχή.

«Αυτοί οι αστυνομικοί! Δεν κουνήθηκε! Αυτοί οι αστυνομικοί, είναι ένα μάθημα για αυτόν, και ελπίζω να μην θέλει πια να είναι αστυνομικός», είχε δηλώσει η οδηγός.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντίας θα μπορούσε να είχε σκοτωθεί, η Ντούλα καταδικάστηκε σε μόλις δύο χρόνια φυλάκισης.

«Η ποινή δεν είναι αρκετή. Αυτό το άτομο προσπάθησε να χτυπήσει έναν αστυνομικό της Νέας Υόρκης. Θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών, PBA, Πάτρικ Χέντρι.

Η Ντούλα καταδικάστηκε από τη δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Μανχάταν, Μελίσα Τ. Λιούις.