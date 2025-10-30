NASA: Επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση για το πρώτο εμπορικό υπερηχητικό αεροσκάφος – Θα έχει την τριπλάσια ταχύτητα από το Concorde

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία ανάπτυξης, το υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA με το όνομα «Son of Concorde» ( Ο γιος του Κονκόρντ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του δοκιμαστική πτήση.

Το αεροσκάφος μήκους 30 μέτρων και αξίας 247 εκατομμυρίων δολαρίων, που κατασκευάστηκε από την Lockheed Martin για τη NASA, απογειώθηκε από το περιφερειακό αεροδρόμιο Palmdale στην Καλιφόρνια στις 10:15 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Τρίτη.

Μετά από περίπου μία ώρα κατά την οποία πραγματοποίησε οβάλ κύκλους, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Κέντρο Ερευνών Πτήσεων Armstrong της NASA. Το μέγιστο υψόμετρο που έφτασε κατά τη διάρκεια της πτήσης ήταν 12.000 πόδια (3.660 μέτρα) – το οποίο είναι λιγότερο από το μισό του υψομέτρου πλεύσης ενός εμπορικού αεροσκάφους – αλλά οι ειδικοί ελπίζουν ότι θα είναι σε θέση να φτάσει τα 55.000 πόδια (16.800 μέτρα).

Ταχύτητα ρεκόρ

Επισήμως γνωστό ως X-59, το επανδρωμένο αεροσκάφος έχει σχεδιαστεί για να ανοίξει το δρόμο για ταχύτερες αεροπορικές μετακινήσεις με «υπερηχητικές» ταχύτητες που φτάνουν τα 925 μίλια/ώρα.

Με τέτοια ταχύτητα, θα μπορούσε να μεταφέρει επιβάτες από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, φέρνοντας επανάσταση στον κλάδο και απελευθερώνοντας χρόνο για τους πολυάσχολους επιχειρηματίες και τους παραθεριστές.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που πραγματοποιήσαμε την πρώτη πτήση του X-59», δήλωσε ο OJ Sanchez, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του τμήματος Skunk Works της Lockheed Martin. «Αυτό το αεροσκάφος είναι απόδειξη της καινοτομίας και της εμπειρογνωμοσύνης της κοινής μας ομάδας και είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της τεχνολογίας των αθόρυβων υπερηχητικών αεροσκαφών».

Σύμφωνα με την Lockheed Martin, το X-59 λειτούργησε «ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί» πριν από την ασφαλή προσγείωσή του στο Κέντρο Ερευνών Πτήσεων Armstrong της NASA. Ωστόσο, το μονοκινητήριο τζετ έφτασε μόνο σε ταχύτητα μόνον τα 230 μίλια/ώρα, που δεν πλησιάζει καθόλου την τελική του ταχύτητα των 925 μιλίων/ώρα, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου (767 μίλια/ώρα).

«Σύμβολο αμερικανικής εφευρετικότητας»

Περαιτέρω δοκιμαστικές πτήσεις τους επόμενους μήνες θα «επεκτείνουν το φάσμα πτήσης του X-59» και θα τον φέρουν πιο κοντά στην μέγιστη ταχύτητα πτήσης του, ανέφερε η αεροδιαστημική εταιρεία. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε το όριο ταχύτητας, οι ειδικοί χαιρέτισαν αυτό το τελευταίο ορόσημο ως «μια νέα εποχή στην υπερηχητική πτήση».

Ο Sean Duffy, υπουργός Μεταφορών και αναπληρωτής διοικητής της NASA, χαρακτήρισε το πειραματικό αεροσκάφος «σύμβολο της αμερικανικής εφευρετικότητας». «Το αμερικανικό πνεύμα δεν γνωρίζει όρια. Είναι μέρος του DNA μας – η επιθυμία να πάμε πιο μακριά, πιο γρήγορα και ακόμα πιο αθόρυβα από ό,τι έχει πάει κανείς ποτέ πριν. Αυτό το έργο διατηρεί την ηγετική θέση της Αμερικής στην αεροπορία και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό ταξιδεύει με αεροπλάνο».

Το X-59 αποκαλείται «Γιος του Concorde», επειδή θα είναι το πρώτο επιβατικό αεροπλάνο που θα πετάει με υπερηχητικές ταχύτητες, από την εποχή που αποσύρθηκε το αγγλο-γαλλικό αεροσκάφος, πριν από 20 χρόνια.

Ένα από τα προβλήματα του Concorde που οδήγησε στην απόσυρσή του το 2003 ήταν οι «ηχητικοί κρότοι» που εξέπεμπε κατά την πτήση.

Οι ηχητικοί κρότοι

Οι ηχητικοί κρότοι, που περιγράφονται ως ήχος μεταξύ βροντής και έκρηξης, συμβαίνουν όταν τα κρουστικά κύματα από ένα αντικείμενο που ταξιδεύει στον αέρα με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου συγχωνεύονται πριν φτάσουν στο έδαφος.

Οι ηχητικοί κρότοι του Concorde συχνά περιγράφονταν ως ενοχλητικοί από το κοινό στο έδαφος, γεγονός που σήμαινε ότι το Concorde δεν αντικατέστησε ποτέ τα πιο αργά, πιο συμβατικά αεροσκάφη. Αντίθετα, η λεπτή, κωνική μύτη του X-59 καταλαμβάνει σχεδόν το ένα τρίτο του μήκους του και διαλύει τα κρουστικά κύματα που συνήθως προκαλούν ηχητικό κρότο, παράγοντας αντίθετα έναν πιο ήσυχο «θόρυβο».

Λόγω της περίεργης διαμόρφωσης του X-59, το πιλοτήριο βρίσκεται σχεδόν στο μέσο του μήκους, το οποίο του αεροσκάφους και το σκάφος δεν διαθέτει παράθυρο που να βλέπει προς τα εμπρός.

Αντ’ αυτού, είναι εξοπλισμένο με το «eXternal Vision System», μια σειρά καμερών υψηλής ανάλυσης που τροφοδοτούν μια οθόνη 4K στο πιλοτήριο. Τελικά, η NASA – η οποία θα είναι ο κύριος χρήστης – θα πετάξει το αεροσκάφος πάνω από πόλεις των ΗΠΑ, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη επιλεγεί.

Θα συλλέξει σχόλια σχετικά με τον ήχο που παράγει το X-59 και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι, πριν παρέχει τα δεδομένα στην Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

Πειραματικό σκάφος

Η NASA τονίζει πάντως ότι το X-59 είναι ένα από τα πειραματικά της σκάφη και δεν είναι εμπορικό αεροσκάφος σχεδιασμένο για τη μεταφορά επιβατών. Για 50 χρόνια, οι ΗΠΑ απαγόρευαν τις υπερηχητικές πτήσεις λόγω της όχλησης που προκαλούσαν οι ηχητικοί κρότοι στις κοινότητες που βρισκόταν από κάτω, γι’ αυτό και το Concorde περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πτήσεις πάνω από τον Ατλαντικό, συγκεκριμένα από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη.

Το θρυλικό αεροσκάφος ήταν το πρώτο υπερηχητικό επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο και λειτουργούσε για 27 χρόνια, αλλά σταμάτησε να πετάει τον Οκτώβριο του 2003, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων, των ανησυχιών για τον θόρυβο που προκαλούσε και της προτίμησης για χαμηλότερες τιμές έναντι της ταχύτητας.

Έκτοτε, καμία κυβέρνηση ή κατασκευαστής δεν έχει καταφέρει να κατασκευάσει ένα εμπορικό αεροσκάφος που να μπορεί να ταξιδεύει με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου – αν και η Lockheed Martin δεν είναι η μόνη που προσπαθεί.

Μια άλλη αμερικανική εταιρεία, η Boom Supersonic, εργάζεται πάνω στο δικό της υπερηχητικό αεροσκάφος, το Overture, το οποίο στοχεύει σε εμπορικές πτήσεις επιβατών το 2029. Εν τω μεταξύ και η Κίνα εργάζεται πάνω στο δικό της πειραματικό υπερηχητικό αεροπλάνο, το Yunxing, το οποίο θα μπορεί να ταξιδεύει με τριπλάσια ταχύτητα από το X-59, όπως υποστηρίζει.