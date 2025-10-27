Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Ετοιμάζονται για το Halloween – Το βίντεο που δημοσίευσαν με τα παιδιά τους

Το Halloween βρίσκεται προ των πυλών και ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ξεκίνησαν τις οικογενειακές προετοιμασίες χαρίζοντας στους θαυμαστές τους σπάνια στιγμιότυπα.

Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Βραβεύτηκαν ως «Ανθρωπιστές της Χρονιάς» – Οι δηλώσεις για τα παιδιά τους

Το ζευγάρι επισκέφθηκε ένα κολοκυθοχώραφο μαζί με τα παιδιά του, τον πρίγκιπα ‘Αρτσι και τη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, με τη δούκισσα του Σάσεξ να μοιράζεται τις στιγμές μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το βίντεο υπό τον ήχο του κλασικού «California Dreamin» των Mamas & the Papas, ξεκινά με την οικογένεια να περιηγείται ανάμεσα στις σειρές από κολοκύθες όπου δεσπόζει ένα σκιάχτρο. Αμέσως μετά, το πλάνο εστιάζει στον εξάχρονο ‘Αρτσι, ο οποίος απολαμβάνει το παιχνίδι τρέχοντας σε έναν λαβύρινθο από καλαμπόκια.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Μέγκαν Μαρκλ τραβά ένα καρότσι δίπλα στον πρίγκιπα Χάρι και την κόρη τους η οποία έχει καθίσει ανάμεσα σε τεράστιες κολοκύθες. Το βίντεο δείχνει επίσης την οικοδέσποινα του «With Love, Meghan» να ακουμπά τον ώμο του γιου της, κρατώντας το χέρι του Χάρι, ενώ μαζί παρακολουθούν τον ‘Αρτσι να τρέχει ανάμεσα στις σειρές του χωραφιού.

Αργότερα, ο πρίγκιπας έδειξε τη δημιουργικότητά του σκαλίζοντας μερικές από τις κολοκύθες. Το ίδιο έκανε και η μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ, που εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα προς το τέλος του βίντεο.

13:09 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

