Τα δάκρυα της Μέγκαν Μαρκλ σε αγώνα τένις – Γιατί συγκινήθηκε η δούκισσα του Σάσεξ – Βίντεο

Enikos Newsroom

lifestyle

Έναν φιλανθρωπικό αγώνα τένις παρακολούθησε η Μέγκαν Μαρκλ που είχε στο πλευρό της τον πρίγκιπα Χάρι. Ο αγώνας διοργανώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην μνήμη του γιου μίας καλής φίλης της δούκισσας του Σάσεξ.

Μέγκαν Μαρκλ: Σφοδρές αντιδράσεις για την παρουσία της σε επίδειξη οίκου μόδας στο Παρίσι – «Η δούκισσα της υποκρισίας»

Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε στο Instagram αποσπάσματα από την εκδήλωση με την καλή φίλη της Kelly McKee Zajfen και την οικογένειά της να θυμούνται τον μικρό Τζορτζ, ο οποίος πέθανε ξαφνικά το 2022 σε ηλικία εννέα ετών έπειτα από ιογενή ασθένεια.

Το ετήσιο τουρνουά τένις του George Zajfen έγινε για την υποστήριξη της οργάνωσης Alliance of Moms, μιας κοινότητας που στηρίζει τις νεαρές μητέρες, την οποία έχει συνιδρύσει η Kelly McKee Zajfen.

Μέγκαν Μαρκλ: Σάλος με το βίντεο που ανέβασε από το Παρίσι – Είναι μέσα σε λιμουζίνα, δίπλα από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα

Σε βίντεο φαίνεται η Μέγκαν Μαρκλ να σκουπίζει τα δάκρυα της καθώς άκουγε την φίλη της να δίνει μία ομιλία στην μνήμη του γιου της. Ο πρίγκιπας Χάρι βρισκόταν στο πλευρό της και την υποστήριζε.

Μέγκαν Μαρκλ: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε από την έπαυλη της στο Μοντεσίτο

Η Kelly McKee Zajfen είναι φίλη με την Μέγκαν Μαρκλ για περισσότερα από 20 χρόνια και ζουν σε κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια.

16:19 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

