Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κατά την ομιλία της στην Επετειακή Εκδήλωση της Βουλής για την Εθνική Αντίσταση.

«Κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την «Ιθάκη».

«Η προδοσία έχει πολλές μορφές και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Θα διαβάσω το βιβλίο, βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή, που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

10 τροφές με περισσότερα προβιοτικά από ένα γιαούρτι

Θα υπάρξει πρόγραμμα Σπίτι μου 3; Τι απαντά η Μιχαηλίδου

Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτοί είναι οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των υποψηφίων σε συνεντεύξεις εργασ...

Κλέφτες επιστρέφουν Android συσκευές γιατί «δεν τις θέλουν» – Γιατί στοχεύουν μόνο iPhones

Τι σημαίνει η φράση «εις άτοπον απαγωγή» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:50 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral AI – Τα θέματα που συζήτησαν

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Arthur Mensch, διευθύνοντα σύμβουλο της...
14:39 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Συμμετείχε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία – Τι αποφασίστηκε

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της ...
14:21 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Το σχόλιο του Καμμένου για το βιβλίο Τσίπρα: «Το κλειδί για το 2015 είναι αυτό το τηλεφώνημα…»

«Ο Πάνος Καμμένος στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντι μου και στήριξε τη λειτουργία της κυβέρ...
13:35 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Προκόπιος Παυλόπουλος: Το πνεύμα του Κωνσταντίνου Τσάτσου στο Σύνταγμα του 1975

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα