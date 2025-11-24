Κωνσταντοπούλου για βιβλίο Τσίπρα: Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, κατά την ομιλία της στην Επετειακή Εκδήλωση της Βουλής για την Εθνική Αντίσταση.

«Κυκλοφόρησε σήμερα ένα βιβλίο που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή εντολή και ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για την «Ιθάκη».

«Η προδοσία έχει πολλές μορφές και ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορές», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Θα διαβάσω το βιβλίο, βλέποντας όμως αυτά που κυκλοφορούν, χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι μεγάλη τιμή, που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και παρακαταθήκη: Να μην διευκολύνουμε καμία προδοσία του λαού», πρόσθεσε.