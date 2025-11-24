Ρωσία: Οι μουσικοί του δρόμου που ερμήνευσαν τραγούδια κατά του Κρεμλίνου εγκατέλειψαν τη χώρα – Είχαν συλληφθεί επανειλημμένως

Δύο μουσικοί του δρόμου, οι οποίοι φυλακίστηκαν για πάνω από ένα μήνα στη Ρωσία επειδή ερμήνευσαν τραγούδια κατά του Κρεμλίνου, εγκατέλειψαν τη χώρα αφότου αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με πληροφορίες των ρωσικών μέσων ενημέρωσης.

Η 18χρονη Ρωσίδα μουσικός του δρόμου Ντιάνα Λογκινόβα, γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ναόκο, και ο 18χρονος κιθαρίστας Αλεξάντρ Ορλόφ τέθηκαν υπό κράτηση στις 15 Οκτωβρίου στην κεντρική Αγία Πετρούπολη, όταν έγινε viral στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης το δημοφιλές τραγούδι «Swan Lake Cooperative», του εξόριστου Ρώσου ράπερ και δριμύ επικριτή του Κρεμλίνου, Noize MC, το οποίο ερμήνευσαν μαζί με το συγκρότημά τους, Stoptime.


Ο ντράμερ του συγκροτήματος, ο Βλάντισλαβ Λεοντίεφ, επίσης συνελήφθη.

Επικαλούμενη πηγές, η εφημερίδα της Αγίας Πετρούπολης Fontanka έγραψε ότι η Λογκινόβα εγκατέλειψε τη Ρωσία την Κυριακή, όταν αφέθηκε ελεύθερη από την κράτηση. Άλλη πηγή είπε στην εφημερίδα Kommersant ότι τόσο η Λογκινόβα όσο και ο Ορλόφ βρίσκονται εκτός χώρας. Ωστόσο καμία από τις δύο εφημερίδες δεν ανέφερε πού βρίσκονται.

Η δικηγόρος του Ορλόφ και της Λογκινόβα, η Μαρία Ζιριάνοβα, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού, ενώ η Λογκινόβα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει.

Η υπόθεση των τριών μουσικών έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία, όπου σπανίζουν οι δημόσιες εκφράσεις εναντίωσης στο καθεστώς.


Οι αρχές έχουν καταστείλει κάθε αντιπολιτευόμενη στο Κρεμλίνο φωνή από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τραγουδιστές που είναι επικριτικοί απέναντι στις αρχές έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και θεωρούνται προδότες από τους πολιτικούς που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο.

Πολλοί έχουν χαρακτηριστεί «ξένοι πράκτορες», ένας χαρακτηρισμός ο οποίος παραπέμπει σε σοβιετικής εποχής συνειρμούς για κατασκοπεία.

«Συλλήψεις καρουζέλ»

Το τριμελές συγκρότημα Stoptime πηγαινοέρχεται στα ρωσικά δικαστήρια μετά την αρχική του σύλληψη τον Οκτώβριο και εκτίει σύντομες περιόδους φυλάκισης για ήσσονος σημασίας παραβάσεις, όπως η παρεμπόδιση της πρόσβασης στο μετρό και οι ήσσονος σημασίας ταραχές.


Η Λογκινόβα, φοιτήτρια μουσικής, κρίθηκε επιπλέον ένοχη και για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού και της επιβλήθηκε πρόστιμο 379 δολαρίων επειδή ερμήνευσε ένα άλλο τραγούδι που επικρίνει το Κρεμλίνο.

Φωτογραφία: SOTAvision

Οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα κάνουν λόγο για «συλλήψεις καρουζέλ» –πολλαπλές συλλήψεις για ήσσονος σημασίας παραβάσεις– με τους υπόπτους να τίθενται ξανά υπό κράτηση μόλις αφήνονται ελεύθεροι.

Η Λογκινόβα και ο Ορλόφ αφέθηκαν ελεύθεροι χθες, Κυριακή, αφού εξέτισαν την πιο πρόσφατη ποινή τους, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Αγίας Πετρούπολης. Μάλιστα στη διάρκεια του εγκλεισμού τους αρραβωνιάστηκαν, όπως είπαν οι ίδιοι στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα.


Ο ντράμερ Λεοντίεφ επίσης εξέτισε πολλές σύντομες ποινές και αφέθηκε ελεύθερος νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε κάνει έκκληση για την απελευθέρωση των μουσικών λέγοντας ότι «το μοναδικό τους ‘έγκλημα’ είναι ότι ερμήνευσαν τραγούδια που αμφισβητούν το ασφυκτικό επίσημο αφήγημα».

Η μητέρα της Λογκινόβα, η Ιρίνα, είπε στους δημοσιογράφους ότι νομίζει ότι η κόρη της και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος δεν έκαναν τίποτα κακό και δεν γνωρίζει γιατί οι εμφανίσεις τους συγκέντρωσαν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από τις αρχές και από τα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

